Mercato: Xavi et le Barça ont ciblé le crack brésilien Vitor Roque pour cet été

Selon Sport, le FC Barcelone souhaiterait recruter Vitor Roque cet été, afin de renforcer son secteur offensif. L’attaquant de 18 ans, auteur de performances remarquées au Brésil, évolue à l’Athletico Paranaense, où il est sous contrat jusqu’en 2027.

Xavi s’est montré très clair avec ses dirigeants. Le coach du Barça souhaite renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato estival, pour compenser notamment le départ de Memphis Depay à l’Atlético de Madrid cet hiver. Un nouvel avant-centre est espéré. Et d’après Sport, la priorité du club catalan se nomme Vitor Roque. L’attaquant de 18 ans enchaîne les sorties séduisantes ces dernières semaines au Brésil, où il porte les couleurs de l’Athletico Paranaense.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Le club de Curitiba a déboursé 5 millions d’euros l’an passé pour le faire venir de Cruzeiro, son club formateur. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 11 apparitions cette saison, "Tigrinho" (son surnom) s’est notamment fait remarquer en Copa Libertadores.

Un potentiel à la Luis Suarez

Ses performances auraient convaincu le FC Barcelone de miser sur lui dans un rôle de doublure de Robert Lewandowski, qui reste le n°9 titulaire. Xavi aurait observé avec attention son évolution ces derniers mois. Et le technicien catalan serait emballé à l’idée d’accueillir le droitier d’1,72m. Vitor Roque ferait d’ailleurs l’unanimité au sein de la direction blaugrana, qui l’imagine devenir un attaquant de classe mondiale dans les années à venir. En le comparant notamment à l’Uruguayen Luis Suarez, qui a conquis le Camp Nou entre 2014 et 2020.

Avec sa qualité technique, sa mobilité, sa polyvalence et sa précision dans le dernier geste, le crack de l’Athletico Paranaense (sous contrat jusqu’en 2027) dispose d’un potentiel très intéressant. Dans un registre un peu différent que Lewandowski, ce qui offrirait de nouvelles options à Xavi. Malgré son jeune âge, il compte déjà une sélection avec la Seleçao. Il est entré en jeu lors de la défaite en amical face au Maroc, fin mars à Tanger (2-1).

Le Barça attend de connaître sa marge de manoeuvre

Le Barça espère pouvoir entamer des négociations avec Paranaense avant la Coupe du monde U20, qui débutera le 20 mai en Argentine et lors de laquelle Vitor Roque sera le n°9 du Brésil. Avant de s'activer, le club catalan attend d’en savoir plus sur sa marge de manœuvre, sachant qu’il est dans le viseur du fair-play financier imposé par la Liga et que sa masse salariale est surveillée de près.

Arsenal et Chelsea seraient également intéressés par Vitor Roque. Mais le Barça compterait sur ses bonnes relations avec son agent, André Cury, qui a longtemps travaillé pour le club catalan en Amérique du Sud. A voir combien l’Athletico Paranaense réclamera pour céder son joyau. A l’heure actuelle, le site Transfermarkt évalue sa cote à 18 millions d’euros sur le marché. Mais elle pourrait grimper d’ici l’ouverture du mercato.