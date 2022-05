Mercato: Beckham veut que Cristiano Ronaldo reste à Manchester United

Alors que Manchester United ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine, David Beckham espère que Cristiano Ronaldo restera chez les Red Devils la saison prochaine.

Présent au GP de Miami ce dimanche, David Beckham a profité de l'occasion pour évoquer la difficile saison de Manchester United. Le propriétaire de l'Inter Miami espère notamment que Cristiano Ronaldo ne quittera pas le club cet été. "Cristiano est l'un des meilleurs joueurs sur les quinze dernières années avec Leo (Messi). Le voir rester, espérons-le à United, est important pour les fans. C'est important pour lui, nous savons tous à quel point Man United compte pour lui. Il fait toujours ce qu'il fait de mieux, marquer des buts. C'est ce que fait Cristiano. Faire ce qu'il fait à son âge est vraiment incroyable, alors j'espère que cela continuera encore un an ou deux", a expliqué l'ancienne légende du club au micro de Sky Sports.

"Des changements à apporter" pour Beckham

L'ancien international anglais a fait le point sur la situation des Red Devils, qui ne disputeront pas la Ligue des champions la saison prochaine. "Je pense qu'il y a des changements à apporter. Cela a été une fin de saison difficile. Mais c'est la fin de la saison, je suis sûr que beaucoup de fans en sont reconnaissants parce que ça a été difficile, avec des hauts et des bas. Les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes, comme le coach. Je suis allé au stade il y a quelques mois et chaque siège était occupé, donc les fans y croient toujours. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont vécu ce qu'elles ont vécu ces dernières années et qui continuent de remplir leur stade", a confié David Beckham.

Seule équipe à avoir disputé 37 matchs de championnat cette saison, les Red Devils sont actuellement 6e après la déroute face à Brighton (4-0), à huit points de la 4e place, directement qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Mais Arsenal et Tottenham, qui comptent deux matchs de retard, peuvent prendre le large, alors que West Ham, victorieux de Norwich dimanche (0-4) peut revenir à égalité des Mancuniens en cas de succès contre Manchester City.