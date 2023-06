Mercato: "Messi décidera la semaine prochaine", affirme Xavi

Dans une interview à Mundo Deportivo, Xavi a longuement évoqué la possible arrivée de Lionel Messi en lui déroulant le tapis rouge. L’Argentin va décider le choix de son prochain club la semaine prochaine, selon lui.

Xavi a accordé une longue interview à Mundo Deportivo, ce vendredi. Et il est majoritairement question de Lionel Messi et de son retour tant espéré au FC Barcelone. Tout en ouvrant en grand la porte au retour de son ancien coéquipier et ami, l’entraîneur appelle à laisser un peu respirer l’Argentin sur le choix de sa prochaine destination. En fin de contrat au PSG, il fait l’objet d’une cour assidue du club saoudien d’Al-Hilal, de l’Inter Miami et du Barça.

"Il a gagné tous les droits du monde de dire où aller"

"Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il a les portes ouvertes ici, je suis l'entraîneur et je sais qu'il nous aidera s'il décide de venir, mais au final je pense qu'il faut le laisser un peu seul, a déclaré Xavi. Il termine la saison là-bas, il a beaucoup de respect pour le Paris Saint-Germain, il veut finir de la meilleure façon, son contrat se termine et puis il a gagné tous les droits du monde de dire où aller, où finir sa carrière. Je pense qu'il a le football pour continuer à haut niveau et que s'il vient au Barça, ce que veulent la plupart ou tous les Catalans, notamment le coach, les portes sont ouvertes, je suis convaincu que ça se passera bien."

Xavi a aussi tempéré ses récentes déclarations où il estimait qu’un retour en Catalogne dépendait "à 99%" de Messi, alors que le Barça est surtout suspendu à la validation de son plan de recrutement par la Liga. "Concernant la question du football, cela dépend de lui, pour moi il n'y a aucun doute, explique-t-il. Si Leo décide de venir, les portes sont ouvertes au niveau du football. Je sais que cela nous aidera. Je suis le responsable du staff, il a toute la confiance et tout l'enthousiasme du staff pour qu'il nous rejoigne. Il n'y a pas de doute. Je n'ai aucun doute que cela nous aidera beaucoup au niveau du football. A partir de là, la question contractuelle ne me concerne plus."

Le club n’a pas encore formulé d’offre de contrat formelle à Messi dans l’attente du feu vert de la Liga. Mais les contours ont été esquissés avec son clan ces derniers mois, comme l’ont assuré les dirigeants catalans à Xavi. "D'après ce qu'ils me disent, oui, mais surtout à la fin si c'est le coach qui doit donner le OK pour qu'il vienne, il a le OK à 100%."

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

L’attente ne devrait plus trop durer puisque Messi a confié à Xavi que l’heure du choix était imminente. Que se sont-ils dits récemment? "Que la semaine prochaine, il prendra une décision et que vous devez le laisser tranquille, répond Xavi. Si on parle de Leo tous les jours, tous les jours, je ne pense pas non plus que ça s'additionne. Au final, il décidera la semaine prochaine et maintenant il y a 200 hypothèses. Il décidera de son avenir et ici les portes sont ouvertes, il n'y a plus de débat."