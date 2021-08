Messi en dit plus sur sa photo de vacances avec les stars du PSG

Lors de sa conférence de presse dimanche à Barcelone, Lionel Messi, fortement pressenti au PSG, a été interrogé sur la photo de vacances très commentée à Ibiza sur laquelle il pose aux côtés de quatre joueurs parisiens.

C'est une photo qui a fait beaucoup parler. Surtout en raison du timing. Mercredi, Angel Di Maria a posté un cliché sur lequel l'Argentin, en vacances à Ibiza, prend la pose avec ses partenaires parisiens, Leandro Paredes, Neymar et Marco Verratti mais aussi Lionel Messi. La présence de la star argentine, libre de tout contrat et fortement pressentie dans la capitale française, a évidemment provoqué de nombreux commentaires. Ce dimanche, le sextuple Ballon d'Or a confirmé lors de sa conférence de presse au Camp Nou que sa venue à Paris était une "possibilité". Mais celui qui a quitté le Barça en larmes n'a pas voulu donner plus d'importance à cette photo de vacances.

"Juste une photo de copains"

"On a dit beaucoup de choses sur cette photo, a déclaré Messi. Nous nous sommes venus à Ibiza, on a passé la soirée ensemble. On est amis et on s'est retrouvés dans ma maison. On a fait une photo, rien de plus. Tout le monde a plaisanté là-dessus. En disant: "Tu vas à Paris, tu vas à Paris". On verra. Mais c'était juste une photo de copains qui sont en vacances ensemble. Rien de plus."