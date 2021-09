Messi, Ronaldo, Mbappé… le meilleur mercato de l'histoire?

La dernière journée du marché des transferts, émaillée par l'imbroglio Griezmann, a clos un mercato estival complètement fou jusqu'au bout, marqué par les transferts de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Messi-Ronaldo: deux étoiles du football mondial quittent leur constellation

Plus d’une heure après la fermeture du marché des transferts, un mercato historique - moins pour les sommes engagées (encore que...) que pour l’identité des joueurs concernés - a pris fin mardi avec le retour surprise de dernière minute du Français Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid. Criblé de dettes, le Barça n’avait pas d’autres choix que de sacrifier l'une de ses étoiles après avoir échoué à conserver Lionel Messi.

Le sextuple Ballon d’or argentin, dont la légende devait continuer de s’écrire dans le seul club qu’il avait fréquenté jusqu’alors a finalement mis les voiles, après plus de vingt ans au club, engagé dans une cure d’assainissement de ses comptes. Il fallait se pincer pour y croire lorsque, vêtu de ses habits de lumière, il a foulé la pelouse du stade Auguste-Delaune sous le maillot du Paris Saint-Germain, dimanche dernier.

En Angleterre, Manchester United a tiré le gros lot en faisant revenir Cristiano Ronaldo qui avait explosé chez les Red Devils entre 2003 et 2009. Des transferts marquants et coûteux, dans l’histoire du football, il y en a toujours eu, quasiment chaque année.

Ce fut Eden Hazard au Real Madrid en 2019, Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin en 2018, Kylian Mbappé et Neymar au Paris Saint-Germain en 2017, mais rarement il nous avait été donné d’assister à autant de mouvements d’envergure parmi le gratin du football mondial, dans un contexte où la plupart des clubs sont exsangues.

Paris, un recrutement sans équivalent

Le Paris Saint-Germain a pris sa part, très largement même, avec une certaine gourmandise, pour bâtir un recrutement cinq étoiles fait essentiellement d’opportunités, avec en figure de proue Lionel Messi, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire, venu chercher un dernier défi à Paris.

Mais le mercato parisien, porteur d’espoirs immenses sur le plan sportif, n’aurait pas eu le même retentissement sans le recrutement de Sergio Ramos, le meilleur défenseur central de la dernière décennie, vainqueur de quatre Ligue des champions, ni l’arrivée de l’un des meilleurs latéraux du monde en la personne d’Achraf Hakimi.

Sans compter le transfert du gardien des champions d’Europe italiens, Gianluigi Donnarumma, mais également du capitaine des Pays-Bas Georginio Wijnaldum et de l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste d’arrière gauche, le Portugais Nuno Mendes. Le tout pour 65 millions d’euros d’indemnité de transfert. Royal.

Même le nouveau chapitre du feuilleton Mbappé, un épisode à rebondissements, considéré comme "le non-transfert du siècle" par le quotidien L'Équipe, a participé à faire de cette fenêtre estivale du marché des transferts un événement à part.

Tout était réuni: un dossier illisible en raison des enjeux politiques, sportifs et économiques, des postures de communication, un joueur qui ne laisse rien filtrer de ses intentions, deux clubs amis devenus des rivaux depuis le projet avorté de la Super League. De quoi nous tenir en haleine pendant plusieurs semaines.

L'Angleterre est restée dépensière malgré la crise

Et puis il y a eu ce qu’on attendait pas forcément, ou alors sans trop y croire, du retour remarqué et romantique de Cristiano Ronaldo à Manchester United, douze ans après son départ, à celui, plus rocambolesque, de Griezmann, avec un finish digne des plus grands films à suspense.

Si le championnat allemand est resté très mesuré dans l’ensemble, la crise du Covid n’a pas changé les habitudes du championnat d’Angleterre, qui reste le plus dépensier avec sept des dix transferts les plus onéreux de l’été.

La recrue la plus chère a atterri à Manchester City avec le milieu offensif d'Aston Villa et nouveau chouchou des fans anglais, Jack Grealish, pour 117 millions d'euros. Chelsea, champion d'Europe en titre, a dépensé 115 millions d'euros pour Romelu Lukaku. En plus de "CR7", MU a aussi attiré Raphaël Varane (40 millions d'euros) et Jadon Sancho ( 85 millions d'euros).