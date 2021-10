MLS: Carlos Vela "essaie de faire venir" Griezmann à Los Angeles

Ancien partenaire d’Antoine Griezmann à la Real Sociedad, l’attaquant mexicain du Los Angeles FC Carlos Vela tente de convaincre le champion du monde français de venir jouer avec l’équipe californienne. Grizou a régulièrement exprimé son souhait de jouer un jour en MLS.

Et si Antoine Griezmann et Carlos Vela se retrouvaient à nouveau associés à la pointe d’une attaque? Entre 2011 et 2014, le Français et le Mexicain ont fait les beaux jours de la Real Sociedad en Liga comme sur la scène européenne. Complices sur le terrain, les deux hommes l’étaient aussi dans la vie. Amis, ils sont toujours restés en contact, même quand Carlos Vela a quitté la Liga pour rejoindre les États-Unis et l’équipe du Los Angeles FC en 2017.

Quatre ans plus tard, l’international mexicain (32 ans - 72 sélections) rêve de retrouver son ami. "J’essaie de faire venir Griezmann, a-t-il confié lors d’un live Instagram du club américain. On en a déjà parlé plusieurs fois, je lui dis toujours: "Quand tu viendras en MLS, LAFC est là où tu dois être." Et Vela de poursuivre: "Il aime beaucoup les Etats-Unis, on fait tout ce qu’on peut pour qu’il vienne jouer avec nous."

Griezmann aime la MLS

Si le duo Vela-Griezmann a de quoi faire rêver les fans de Los Angeles, il ne pourrait rester qu’un fantasme. Car le contrat de l’attaquant californien, blessé à deux reprises au cours de ces deux dernières saisons, expire au mois de décembre. Et aucune discussion n’aurait été entamée en vue d’une possible prolongation.

Du côté de Griezmann, en revanche, ce n’est plus un secret: l’attaquant de l’Atlético de Madrid et des Bleus veut jouer en MLS avant de prendre sa retraite. "Mon contrat avec Barcelone court jusqu'en juin 2024 et après je pense que ce sera le bon moment pour partir aux Etats-Unis, confiait-il au Figaro durant l’Euro. J'adore ce pays, cette culture, la NBA et l'envie de découverte me guide, mais j'ai aussi une famille à bouger." Et peut-être un ami à retrouver.