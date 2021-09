Montpellier: "L'histoire finit en eau de boudin", Nicollin toujours amer sur départ de Delort

Laurent Nicollin, président de Montpellier, ne digère toujours pas la manière dont Andy Delort a quitté le club pour Nice. Il imaginait son ancien attaquant entrer dans l’histoire du club.

Laurent Nicollin était invité de France Bleu Hérault, lundi soir et il fut beaucoup question d’Andy Delort. Après trois belle saisons à Montpellier, l’attaquant a quitté le club pour rejoindre Nice et son ambitieux projet. Le dirigeant a accédé à la demande de son ancien joueur, tout en regrettant la manière dont s’est passé le transfert.

"Quand le joueur veut absolument partir parce qu’il estime que c’est un plus d’aller à Nice pour sa carrière, on discute, on lui dit qu’il n’y a pas de souci si l’on a ce que l’on souhaite, a déclaré Nicollin. Il faut reconnaitre qu’il y a plus de potentiel pour être au haut niveau à Nice et gagner des matchs avec un milliardaire qui recrute derrière, un stade à 40.000 places et 25.000 personnes à chaque match. Il y a peut-être plus de potentiel à Nice mais ça ne me regarde pas."

"Ce n’est pas Laurent Blanc, ni Roger Milla"

Relancé sur le sujet, Nicollin s’en est agacé. Le journaliste a insisté en notant que Delort avait marqué l’histoire du club. Ce que le président de Montpellier a tempéré. "Il a joué trois saisons, ce n’est pas Laurent Blanc, Roger Milla ou d’autres joueurs qui ont plus marqué l’histoire, a-t-il rétorqué. S’il était resté, il aurait pu marquer l’histoire et être l’un des rares joueurs à battre le record de buts de Laurent Blanc. Il a choisi une autre option, tant mieux pour lui, tant pis pour nous."

"On ne va pas s’apitoyer sur Andy qui est quelqu’un que j’apprécie énormément qui a porté haut les couleurs du club pendant trois ans, conclut-il. Il s’est défoncé, il a fait le maximum. L’histoire finit un peu en eau de boudin. Quand tu as une fiancée qui ne veut plus coucher avec toi, tu ne vas pas l’attacher chez toi. Elle s’en va et t’en trouves une autre. Les gens sont déçus, moi le premier. On ne va pas épiloguer. C’est juste la façon. Je pense qu’on aurait pu discuter avec son nouvel agent d’un départ l’année prochaine ou dans deux ans mais pas comme ça."