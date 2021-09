Mercato en direct: Ribéry attendu ce lundi à la Salernitana

L'agent de Donny van de Beek craint que la signature de Cristiano Ronaldo ne réduise encore le temps de jeu du milieu de terrain néerlandais, peu utilisé par Ole Gunnar Solskjaer, qui l'a pourtant empêché de s'engager avec Everton en lui garantissant qu'il disputerait plus de matchs.

"Cristiano est arrivé vendredi, ce qui, nous le savions, était une mauvaise nouvelle pour nous, a déclaré Guido Albers à Ziggo Sport. Pogba joue à gauche, et avec l'arrivée de Cristiano, cela signifie un autre joueur supplémentaire au milieu de terrain avec Pogba qui va partir du côté gauche. Nous avons eu des conversations avec Solskjaer et le conseil d'administration. Nous avons pris l'initiative de trouver un club et notre recherche s'est terminée à Everton. Nous avons entamé des discussions avec Marcel Brands et Farhad Moshiri. Lundi soir [avant le jour de la date limite], nous avons reçu un appel de Solskjaer et du club qui nous ont dit qu'un transfert était hors de question et qu'il devait se présenter à l'entraînement le lendemain matin."