Trophée des champions: l’impuissance des Nantais face à des Parisiens "inarrêtables"

Le FC Nantes a subi la loi d’un Paris Saint-Germain particulièrement inspiré ce dimanche lors du Trophée des champions (4-0). Après la rencontre, les Canaris ont avoué avoir fait face à des Parisiens injouables.

Ce Paris Saint-Germain était tout simplement trop fort pour le FC Nantes. Ce dimanche, les vainqueurs de la Coupe de France 2022 ont subi la loi du club de la capitale lors du Trophée des champions, organisé à Tel-Aviv (4-0). Les hommes de Christophe Galtier ont réalisé un match plein et, en face, les Nantais n’ont pu que constater les dégâts.

"On va dire très clairement que la marche était beaucoup trop haute pour nous, a réagi Antoine Kombouaré, le coach nantais, à l’issue de la rencontre. On a eu deux grosses opportunités et on était prévenu, je l’avais dit aux joueurs qu’on allait avoir une ou deux opportunités mais il faut être efficace, il faut être tueur. On n’a pas été capable de marquer. Le coup-franc de Neymar a anéanti nos chances mais, après, il faut reconnaître qu’aujourd’hui le PSG était dans un très grand jour. Et quand le PSG joue à ce niveau-là, c’est compliqué."

Sissoko: "Quand ils sont comme ça, ils sont inarrêtables"

Un constat partagé par Moussa Sissoko, qui effectuait ses grands débuts en match officiel sous le maillot du FC Nantes. "Il y a beaucoup de déception parce que c’est une finale, et une finale on veut toujours la gagner. Maintenant, on savait qu’on tombait face à une très grosse équipe. Voilà, aujourd’hui ils étaient en forme et quand ils sont comme ça, ils sont inarrêtables. Il va falloir digérer cette défaite au plus vite et se concentrer sur le match du week-end prochain", a indiqué l'international français (71 sélections).

Après ce récital de début de saison, le PSG a rendez-vous à Clermont samedi prochain pour la reprise de la Ligue 1 (21h). Nantes tentera de relever la tête en lançant son championnat à Angers, le lendemain (15h).