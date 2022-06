Mercato: "Il veut prouver qu'il est meilleur que Benzema", explique l'ancien agent de Lewandowski

Alors que l'avenir de Robert Lewandowski n'est toujours pas réglé, son ancien agent Cezary Kucharski a dévoilé l'une des raisons pour lesquelles l'attaquant polonais voudrait rejoindre le FC Barcelone.

Robert Lewandowski va-t-il rejoindre le FC Barcelone? Il y a quelques semaines, l'international polonais avait publiquement admis que son histoire avec le Bayern Munich était terminée après une saison ponctuée d'un nouveau titre de champion d'Allemagne et l'élimination en quart de finale de Ligue des champions contre Villarreal. Alors que le Barça insiste pour attirer le joueur de 34 ans, son ancien agent est convaincu que son ex-poulain rejoindra l'Espagne.

"Le Barça et Lewandowski vont se battre pour cette signature. Je pense qu'il va signer à Barcelone, je pense que c'est possible, a déclaré Kucharski sur les ondes de Carrusel Canalla. Apparemment, le Polonais a toujours eu un plan en tête concernant sa carrière. "Il doit faire pression sur le Bayern pour qu'il le libère de son contrat. Les responsables du Bayern savent qu'il voulait aller en Espagne. Son plan était l'Allemagne, puis l'Espagne et de terminer sa carrière aux États-Unis", a expliqué son ex-agent.

Le Barça a fait une nouvelle offre

L'ancien agent a également dévoilé d'une des raisons pour lesquelles Lewandowski voudrait rejoindre l'Espagne. "Il veut prouver qu'il est meilleur que Benzema, c'est une autre raison d'aller au Barça. Lewandowski n'a pas de rêves. Pour lui, jouer au football est un travail et il est très professionnel. Le Real Madrid et le Barça sont au même niveau", a-t-il ajouté au sujet du choix du joueur du Bayern.

Il y a quelques jours, le club catalan a proposé une nouvelle offre de 40 millions d'euros pour s'attacher les services du Polonais, comme annoncé par la presse polonaise et confirmé par RMC Sport. Une belle offre pour un joueur qui ne compte plus qu'une année de contrat avec le Bayern Munich. Mais cette nouvelle proposition sera probablement insuffisante pour que le club bavarois cède son attaquant.

Car le Bayern semble inflexible sur le dossier. "En ce qui concerne Lewandowski, peu de choses ont changé. Il est toujours sous contrat jusqu'en 2023", a lancé mercredi Oliver Kahn en marge de la présentation de Sadio Mané, en provenance de Liverpool.