OL: Lacazette trouve "dommage" le départ de Lukeba, mais a une explication

Alexandre Lacazette a réagi vendredi au transfert de Castello Lukeba de Lyon vers Leipzig lors du mercato estival. Le capitaine de l'Olympique Lyonnais regrette de voir le jeune défenseur quitter le club rhodanien mais comprend son choix.

Entre un mercato sous le contrôle de la DNCG, des matchs de présaison ratés et une saison 2023-2024 sans compétition européenne, l'Olympique Lyonnais navigue à vue avant de défier Strasbourg ce dimanche en clôture de la première journée de Ligue 1. A deux jours du déplacement des Gones en Alsace, Alexandre Lacazette s'est présenté face à la presse et a notamment abordé la question du départ imminent de Castello Lukeba vers Leipzig. Un transfert qui laisse quelques regrets au capitaine de l'OL.

''Difficile à vivre, c'est un grand mot. On est conscients que dans cette période de l'année, tous les joueurs sont capables de partir ou de rester, a estimé le 'Général' Lacazette ce vendredi. Cela faisait un moment qu’il y avait beaucoup de bruit autour de Castello Lukeba et ce club allemand. On n'est pas surpris, parce que l’on savait que Leipzig allait faire le forcing jusqu'au bout."

"Des offres que le club ne peut pas refuser"

Formé à Lyon, Castello Lukeba a donc décidé de franchir le pas et de rejoindre Leipzig cet été. Malgré un statut de titulaire dans le Rhône, le prometteur défenseur de 20 ans a préféré quitté la Ligue 1 pour tenter l'aventure en Bundesliga. Son transfert va rapporter environ 35 milions d'euros (+ des bonus) et un pourentage à la revente à l'OL.

"A un moment donné, il y a sûrement des offres que le club ne peut pas refuser pour X ou Y raisons, a encore enchaîné Alexandre Lacazette. C'est dommage pour nous, pour le groupe car on l'appréciait mais on lui souhaite bon courage et une belle carrière.''

Les Bleus pour expliquer la fuite des talents?

Relancé sur l'hypothèse d'un déclin de l'OL pour justifier les envies d'ailleurs des pépites formées au club, Alexandre Lacazette n'a pas partagé cet avis. Certes, Lyon a connu des joueurs meilleurs en Ligue 1 mais le buteur a une autre explication à cette fuite des jeunes talents.

"Je ne pense pas que le club ne soit plus assez grand, a tranché le capitaine des Gones. Il faut être conscient que l’on n’est plus allé en Europe depuis deux ans."

Avant de préciser sur les départs des espoirs à l'étranger: "Maintenant, certains joueurs ont d’autres objectifs, sûrement d’aller plus rapidement en équipe de France. A mon avis, maintenant l’équipe de France c’est plus facile en étant à l’étranger. Je pense que la visibilité est meilleure à l’étranger qu’en France maintenant. Donc cela peut expliquer beaucoup de départs encore plus jeune."