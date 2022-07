Olympiacos: l'entraîneur Pedro Martins sur le départ

Au lendemain de son élimination au 2e tour préliminaire de Ligue des champions, l’Olympiacos est sur le point de changer d’entraîneur.

Balayé, chez lui, par le Maccabi Haïfa au 2e tour préliminaire de Ligue des champions (0-4, 1-1 à l'aller), l’Olympiacos ne disputera pas la C1 cette saison. Et c’est Pedro Martins, son entraîneur, qui devrait en payer les conséquences. "J’assume mes responsabilités", déclarait le Portugais de 52 ans, mercredi soir, après la défaite face au club israélien, tout en indiquant qu’il n’entendait pas démissionner.

Ses dirigeants semblent avoir tranché. Arrivé en 2018 au Pirée, l’ex-technicien du Rio Ave, du Marítimo ou du Vitória SC, avait prolongé son contrat jusqu’en 2024 avec l’Olympiacos en janvier dernier. Deux mois plus tard, il devenait l’entraîneur le plus capé de l’histoire du club grec.

Carlos Corberán ou Takis Lemonis pour lui succéder ?

Ses trois championnats et sa Coupe de Grèce conquis ne devraient pas suffire à convaincre le président Marinakis de le maintenir. L’échec face au Maccabi Haïfa fait suite à celui de l’an passé, lorsque l’Olympiacos avait été sorti au 3e tour préliminaire de C1 par le Ludogorets Razgrad. La Ligue des champions reste (un) complexe pour la formation du Pirée. Elle n’est plus allée au-delà de la phase de poules depuis 2013-2014 (sortie en huitièmes par Manchester United) et, dans l’ère Martins, elle comptabilise deux victoires sur ses deux présences en phase de groupes de C1.

Pour lui succéder, le nom du jeune (39 ans) entraîneur espagnol, Carlos Corberán, revient avec insistance ; ainsi que celui de Takis Lemonis (62 ans), ancien joueur et entraîneur de l’Olympiacos où il a opéré à plusieurs opérations comme "pompier de service".