OM: c'est bouclé pour le Brésilien Luan Peres

L'OM tient sa sixième recrue de ce début d'été. Selon les informations de RMC Sport, le défenseur brésilien Luan Peres va s'engager dans les prochains jours pour cinq ans, en provenance de Santos, contre une indemnité de 4,5 millions d'euros.

À chaque jour, ses recrues à Marseille. Après avoir officialisé le prêt de Mattéo Guendouzi ce mardi, l'OM va recruter un défenseur central, cette fois-ci dans le cadre d'un transfert sec. Le Brésilien Luan Peres (26 ans), qui évolue à Santos, va passer sa visite médicale en Provence dans les prochains jours.

Un transfert à 4,5 millions d'euros

Selon les informations de RMC Sport, un accord a en effet été trouvé entre le club marseillais et Santos pour un transfert à 4,5 millions d'euros, bonus compris. Luan Peres signera un contrat de cinq ans.

À 26 ans, le Brésilien a joué seulement à peine plus d'un an en Europe, du côté de Bruges en 2018-2019. Il s'apprête donc à découvrir la Ligue 1, alors qu'il n'a évolué qu'au Brésil en dehors de sa parathèse belge. Luan Peres n'était pas présent pour la dernière rencontre de son équipe ce dimanche.

Et maintenant, Pau Lopez est attendu

Depuis le début de mercato, l'Olympique de Marseille a déjà réussi à engager Gerson, de la Fuente, Ünder, Guendouzi et un autre défenseur central, Leonardo Balerdi, transféré définitivement dans le club phocéen. Et les grandes manoeuvres ne sont pas terminées puisque le gardien Pau Lopez est arrivé à Marseille et devrait être annoncé dans les prochaines heures.