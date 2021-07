OM: c'est bouclé pour Ünder, Pau Lopez et Guendouzi arrivent, Saliba très proche

L'ailier turc Cengiz Ünder, le milieu de terrain français Mattéo Guendouzi et le portier espagnol Pau Lopez vont rejoindre l'OM. Le club phocéen espère également boucler l'arrivée de William Saliba en début de semaine prochaine.

Il ne manque plus que l’officialisation. L’OM a bouclé l’arrivée de Cengiz Ünder sous la forme d’un prêt d’un an en provenance de l’AS Rome, avec option d’achat. Elle devrait avoisiner les huit millions d’euros pour cet ailier polyvalent de 23 ans, qui était titulaire lors de deux des trois matchs disputés par la Turquie en phase de groupes de l’Euro 2021.

Entré en jeu face à l’Italie, il avait ensuite démarré contre le pays de Galles et la Suisse. Passé par Bucaspor, Altinordu et Basaksehir avant de rejoindre Rome à l’été 2017 pour près de 14 millions d’euros, il a passé la saison dernière à Leicester, en prêt, où il a joué 19 matchs toutes compétitions confondues, dont neuf de Premier League (deux buts et trois passes décisives au total).

Guendouzi et Pau Lopez arrivent

Fin dribbleur, il est capable d’évoluer à gauche comme à droite, dans un rôle d’ailier ou de milieu offensif. Dans le sens des arrivées, l’OM a déjà annoncé les signatures du milieu brésilien Gerson (24 ans), venu de Flamengo, et de l’ailier américain formé au Barça Konrad De la Fuente (19 ans). Leonardo Balerdi (22 ans), lui, s’est engagé pour cinq ans après avoir été prêté la saison dernière par le Borussia Dortmund. Et ce n'est pas fini.

Le portier espagnol Pau Lopez (26 ans) arrive ce dimanche soir à Marseille. Lui aussi en prêt depuis l’AS Rome, avec une option d'achat estimée à 15 millions d'euros. Sa venue permettra de mettre en concurrence Steve Mandanda (36 ans). Mattéo Guendouzi (22 ans, Arsenal) est lui attendu lundi à Marseille.

Le jeune milieu de terrain français, formé au FC Lorient, était prêté la saison dernière par Arsenal au Hertha Berlin, en Bundesliga. Concernant William Saliba (20 ans, Arsenal), l'OM espère finaliser ce dossier en début de semaine. Même si certains clubs essaient de s’immiscer dans le deal, c’est très avancé. Lui aussi pourrait s'engager sous la forme d'un prêt, mais sans option d'achat. Arsenal l'avait prêté ces six derniers mois à l'OGC Nice, après l'avoir acheté à Saint-Etienne pour 30 millions d'euros.

Côté départs, Florian Thauvin a rejoint André-Pierre Gignac au Mexique. Yohann Pelé, Hiroki Sakai, Yuto Nagatomo, Saif-Eddine Khaoui, Valère Germain, Michaël Cuisance et Olivier Ntcham, entre autres, sont eux aussi partis. Par ailleurs, l’OM et Cagliari sont tombés d’accord pour le prêt de Kevin Strootman.