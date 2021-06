Mercato: Pau Lopez, Under, Raskin… l’OM multiplie les pistes

La direction marseillaise s’active pour renforcer l’équipe pendant l’intersaison. Selon la presse italienne, l’OM serait sur le point de recruter Pau Lopez et Cengiz Under et se pencherait aussi sur le jeune milieu belge Nicolas Raskin selon la presse belge.

Le mercato estival a commencé sur un rythme très soutenu du côté de Marseille. Face aux nombreux départs (Sakai, Thauvin, Germain, ...) ou les incertitudes concernant l’avenir de plusieurs joueurs (Balerdi, Caleta-Car, Kamara, Lirola), le club marseillais sonde de nombreux joueurs en vue de la saison 2021-2022.

Si la piste menant à Kevin Gameiro a sérieusement pris du plomb dans l’aile, les Phocéens devraient rapidement boucler le recrutement de Konrad De la Fuente. Le président Longoria aurait également bien avancé pour les dossiers Pau Lopez et Cengiz Under.

Marseille en quête de renforts à prix réduits

Selon les informations de Sky Sport Italia, le gardien espagnol pourrait rapidement être prêté par l’AS Rome. L’OM disposerait même d’une option pour le recruter définitivement en échange d’un chèque estimé à 15 millions d’euros. Le départ de Pau Lopez vers la Ligue 1 serait lié à une arrivée du Portugais Rui Patricio (Wolverhampton) au sein de l’équipe désormais entraînée par José Mourinho.

A l’affût de belles opportunités sur le mercato, Marseille pourrait également se pencher sur un autre joueur romain. Après une saison compliquée lors de son prêt à Leicester, Cengiz Ünder pourrait tenter de se relancer à l’OM. Là encore, l’affaire serait bien avancée et porterait sur un prêt avec option d’achat (12M€).

Marseille cherche un jeune milieu

Du côté de la Belgique, le journal La Dernière Heure fait état d’un intérêt pour le milieu Nicolas Raskin. Agé de seulement 20 ans, le milieu sort d’une saison pleine avec le Standard Liège. Apparu à 43 reprises toutes compétitions confondues, l’ancien international U19 des Diables rouges plaîrait à plusieurs clubs en Europe. Une rude concurrence qui pourrait faire grimper son prix pour un joueur sous contrat jusqu’en juin 2022.

Une situation qui pourrait pousser l’OM à poursuivre les négociations avec Arsenal concernant Mattéo Guendouzi. Si le club phocéen souhaite un prêt, les Gunners préfèrent un transfert sec à un an de la fin de son contrat. Très active cet été, la direction marseillaise ne manque pas d’ambition. Avec un seul objectif, donner à Jorge Sampaoli un effectif capable de se glisser sur le podium en Ligue 1.