OM: Germain sur le départ mais pas sans courtisans

Valère Germain ne devrait pas prolonger son contrat avec l’Olympique de Marseille au-delà du mois de juin. Selon le journal L’Equipe, l’attaquant marseillais pourrait rebondir en Ligue 1 ou même en Italie.

Le rêve va bientôt toucher à sa fin pour Valère Germain. Enfant de la ville de Marseille et fan du club phocéen depuis l’enfance, l’attaquant ne devrait pourtant pas s’éterniser à l’OM. Laissé sur le banc par Jorge Sampaoli lors des quatre derniers matchs de Ligue 1, le buteur s’est fait une raison: il n’entre pas dans les plans de l’entraîneur argentin.

Libre en juin prochain, celui qui fêtera ses 31 ans le 17 avril, ne devrait pas prolonger son contrat selon les informations du journal L’Equipe. Une décision émanant aussi bien de la volonté du joueur que de celle des dirigeants marseillais.

>> Les infos mercato en direct

Bordeaux, Rennes et une surprenante piste italienne

Quatre ans après son arrivée en provenance de l’AS Monaco pour huit millions d’euros, Valère Germain cherche donc un nouveau point de chute. Annoncé du côté de Nantes vers la fin du dernier mercato estival, le buteur disposerait de plusieurs prétendants pour l’après-OM.

En France, outre les Canaris qui garderaient un œil sur lui, Bordeaux et Rennes le suivraient selon le quotidien. Mais la cote de de l’ancien Niçois et Monégasque serait également élevée en Serie A. Les deux clubs de Gênes, la Sampdoria et le Genoa, penseraient à signer un joli coup en le recrutement gratuitement.

Plus surprenant, l’AC Milan aurait aussi pris des renseignements sur sa situation. Idem pour le club d’Everton. Mais les Rossoneri comme les Toffees de Carlo Ancelotti verraient en Valère Germain un joueur de complément et n’auraient pas vraiment poussé leur réflexion à son sujet. D’ici la fin de son contrat à Marseille, le buteur tentera encore de faire grossir son bilan (3 buts en 32 matchs cette saison) afin de convaincre les clubs intéressés par son profil.