Mercato en direct: Navas veut rester longtemps au PSG

Considéré comme l'une des meilleures recrues de l'ère QSI au PSG, Keylor Navas espère s'inscire dans la durée avec le club parisien. Il est lié jusqu'en 2023 avec Paris, qu'il a rejoint en 2019 en provenance du Real Madrid. "On va continuer à y aller pas à pas, a-t-il confié dans une interview à France Football. Il est évident que je suis très content d’être ici et que je resterai jusqu’à ce qu’il (les dirigeants) le souhaitent. Bien sûr, s’ils ne veulent plus de moi, je devrais partir, hé, hé! Mais je suis très heureux ici, épanoui et je profite à 100% d’être à Paris. Je veux jouer encore longtemps au PSG car je me sens bien physiquement et mentalement."