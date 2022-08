Mercato: après son départ de l'OM, Alvaro Gonzalez rejoint Rudi Garcia

Comme Luiz Gustavo avant lui, Alvaro Gonzalez a décidé de rejoindre Rudi Garcia en Arabie Saoudite, où il s'est engagé en faveur d'Al-Nassr.

Alvaro Gonzalez s'est trouvé un nouveau club. Selon nos informations, le défenseur central espagnol de 32 ans vient de s’engager avec le club saoudien d’Al-Nassr, dirigé par l’ancien entraîneur marseillais Rudi Garcia, recruté lui aussi cet été. Alvaro Gonzalez a signé un contrat d'une saison pour le moment, alors qu’il avait quelques contacts en Turquie et en Espagne. En accord avec l’Olympique de Marseille, le défenseur central a résilié son contrat qui le liait au club phocéen jusqu’en 2024 et arrive donc libre en Arabie Saoudite. Il a disputé son dernier match contre Qarabag avec l’OM en février, dans le cadre de la Ligue Europa Conférence.

Sampaoli ne voulait pas de lui

Belle à ses débuts, l’histoire entre Alvaro Gonzalez et l’OM a pris une toute autre tournure avec l’arrivée de Jorge Sampaoli. Le recrutement du technicien argentin a coïncidé avec le début des problèmes pour le défenseur espagnol. La relation entre les deux hommes, comme le temps de jeu de l'Espagnol, n’a pas tardé à se détériorer. Titulaire régulier en 2019-2020 et encore en 2020-2021, il a subi un déclassement soudain, Sampaoli n'appréciant pas son profil. Alvaro Gonzalez est apparu à 75 reprises sous le maillot de l'OM. Son passage ne laissera pas une trace indélébile dans l'histoire du club, mais son départ a ému les Marseillais, auxquels le joueur avait souhaité rendre hommage au moment de les quitter.

"Aujourd'hui, je dis au revoir à ce qui a été ma maison pendant toutes ces années, avait-il écrit en préambile, avant de poursuivre. Un club et des fans qui m'ont fait apprécier le football et vivre chaque minute avec la passion que ce sport mérite. J'ai quitté l'Espagne pour la première fois afin de me lancer dans une aventure qui s'est avérée être l'une des meilleures expériences de ma vie. Merci pour votre soutien inconditionnel, d'avoir été là contre vents et marées. Je me suis senti comme chez moi. J'ai tout donné pour cet écusson et je le referais mille fois. A jamais Marseillais."