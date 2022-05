Mercato: "Je veux rester au PSG", annonce Neymar en réponse aux rumeurs de départ

Un an après sa prolongation jusqu'en 2025, Neymar a réaffirmé sa volonté de rester au PSG, alors que les dirigeants parisiens se seraient mis en quête d'une porte de sortie pour le Brésilien.

Les rumeurs autour de Neymar vont bon train depuis que le Français Kylian Mbappé a signé un nouveau contrat avec le PSG. Le club parisien étudierait la possibilité d’une séparation cet été en cas d’offre jugée satisfaisante, selon l’Équipe. Si les dirigeants parisiens sont prêts à négocier le départ de la star auriverde, l’international brésilien possède encore trois ans de contrat et compte bien rester.

Ce qu’il a confirmé au site Oh My Goal: "C’est très vrai de mon côté que je veux rester au PSG, a-t-il déclaré avec le sourire. Après, personne ne m’a rien dit… Mais de mon côté, c’est clair que je veux rester."

Un déclin sportif évident

Le cas Neymar divise les supporters parisiens. Si la plupart d’entre eux ne croient plus en ce joueur, trop souvent trahi par son corps et son hygiène de vie, d’autres ont encore foi en son talent. Un sentiment renforcé par la fin de saison du Parisien, l’un des joueurs les plus en jambes et les plus décisifs avec huit buts et trois passes décisives lors des septs derniers matchs de Ligue 1. Cinq ans après son transfert, Neymar a inscrit son 100e but en Ligue 1, mais il a aussi été éclipsé par la nouvelle étoile Mbappé, plus que jamais au centre du projet des Qataris pour le club de la capitale.

Un projet dont ne semble pas faire partie le Brésilien Neymar, poussé vers la sortie par les dirigeants parisiens alors qu’il était censé être l’un des trois joueurs majeurs de la nouvelle ère parisienne. Mais l’empilement des stars a fait son temps et montré ses limites depuis l’arrivée de Lionel Messi. Accueilli comme le meilleur joueur du monde en 2017, Neymar a vu son statut se dégrader à grande vitesse. Le déclin sportif n’a échappé à personne, et surtout pas aux décideurs parisiens, qui ne s’y sont pas trompés. Nasser Al-Khelaïfi le dit lui-même. Le meilleur joueur du monde, aujourd'hui, c’est Kylian Mbappé.