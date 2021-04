OM: libre cet été, Germain "espère découvrir l’étranger"

Libre en juin prochain, Valère Germain quittera l’OM et testera sa cote sur le marché des transferts. L’attaquant de 31 ans a confié ce samedi auprès de Canal+ Sport qu’il se verrait bien tenter sa chance à l’étranger.

Grand perdant de l’arrivée de Jorge Sampaoli, Valère Germain n’a pas joué une seule minute sous les ordres de l’entraîneur argentin en Ligue 1. C’est depuis le banc de touche que l’attaquant se contente de voir l’OM poursuivre son redressement en championnat.

"L’OM marche bien aujourd’hui donc il n’y a aucun intérêt pour le coach de changer de système. Je le comprends très bien, a lancé Valère Germain pour Canal + Sport. Tant que l’OM gagne c’est le plus important."

Une situation compliquée qui actera la fin de son aventure avec le club phocéen. Arrivé en 2017 et libre en juin prochain, Valère Germain quittera sa ville natale à l’issue de la saison. Et si possible pour relever un nouveau défi à l’étranger.

"Je n’ai pas envie de m’arrêter, a d’emblée assuré le joueur formé à Monaco. J’ai envie de repartir sur un beau projet. Cela a été une belle expérience à Marseille et j’ai beaucoup apprécié. On verra ce que l’avenir me réservera. J’espère découvrir l’étranger car cela serait une belle expérience de vie. Cela peut être intéressant pour moi et ma famille de découvrir un nouveau championnat. On verra. Je ne sais pas encore où je serai l’année prochaine et j’ai hâte de le savoir."

La Coupe d’Europe, "un moindre mal"

Cinquième provisoire du classement après sa belle victoire à Reims (1-3) ce vendredi, l’OM reste à la lutte pour l’Europe. Accrocher la Conference League et surtout la Ligue Europa, voilà le dernier objectif de Valère Germain avant de quitter Marseille.

"Au début de saison l’objectif était de se requalifier pour la Ligue des champions. Malheureusement on a fait une première partie de saison et notamment un mois de janvier pas très bon ce qui nous a un peu décroché de la course à la Ligue des champions, a encore analysé l’attaquant passé par Nice et l’ASM. Maintenant le moindre mal serait de se qualifier pour cette Coupe d’Europe et que l’OM continue de jouer cette compétition qui est importante pour les joueurs et le projet du club."

Reste désormais à savoir si l’attaquant de 31 ans aura droit à un dernier match avant de s’en aller. A Jorge Sampaoli de décider.