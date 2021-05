OM: libre de tout contrat, Germain veut "vivre une expérience à l'étranger"

Dans une interview accordée à la République du Centre et publiée ce vendredi, Valère Germain évoque la fin de saison de l'OM et surtout son avenir. L'attaquant marseillais, dont le contrat avec le club phocéen expire fin juin, affirme vouloir découvrir l'étranger et un nouveau championnat, mais n'exclut pas de rester en Ligue 1.

L'aventure de Valère Germain à l'Olympique de Marseille va prendre fin dans un peu plus d'un mois, à l'issue du contrat de l'attaquant avec le club phocéen et après quatre ans passés au club. Mais en réalité, l'histoire de Germain à l'OM a pris fin début mars, lors de la défaite de Marseille face à Canet-en-Roussillon en Coupe de France.

Germain n'a pour l'instant aucun contact

Depuis cette élimination et l'arrivée de Jorge Sampaoli à l'OM, Germain n'a plus reporté le maillot du club. Une prolongation n'était donc envisageable et l'ancien attaquant de Nice sera libre de s'engager où bon lui semble à partir de fin juin. Dans un entretien accordé à la République du Centre et publié ce vendredi, Germain évoque son avenir et l'endroit où il pourrait rebondir.

"Je lis beaucoup de fausses informations sur internet. Pour l'instant, je n'ai reçu aucune offre concrète que ce soit de la part de Montpellier ou d'un autre club", commence par clarifier celui qui a été envoyé très tôt en congés, avant même les deux dernières journées de Ligue 1.

Découvrir "une nouvelle langue et une autre culture"

"À ce stade de ma carrière, j'aimerais vivre une expérience à l'étranger pour apprendre, avec ma famille, une nouvelle langue et une autre culture", explique Germain à La République du Centre. Un appel du pied à destination de clubs étrangers qu'il avait déjà effectué fin avril au micro de Canal+ au lendemain d'une victoire de l'OM à Reims (3-1) à laquelle il avait assisté sur le banc.

S'il souhaite découvrir un autre championnat, Germain n'exclut pas de "rester en Ligue 1 si une opportunité intéressante se présente". Mais pour cela, l'attaquant marseillais devra certainement revoir son salaire à la baisse, lui qui touchait 330 000 euros par mois du côté de l'OM. Actuellement en vacances, Germain prospecte donc pour obtenir des certitudes sur son avenir, avec l'espoir d'imiter son désormais ex-coéquipier Florian Thauvin, qui a refusé l'Olympique Lyonnais pour rejoindre les Tigres au Mexique.