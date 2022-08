OM-Nantes: Tudor "désolé" d'avoir dû faire sortir Ünder juste après son entrée

Cengiz Ünder est apparu très contrarié lors de sa sortie du terrain, qu'il ne voulait pas quitter, face à Nantes. Et pour cause, il venait tout juste de faire son apparition sur la pelouse. Mais son entraîneur ne lui a pas vraiment laissé le choix.

Critiqué pour sa gestion humaine, et sa façon parfois autoritaire de gérer les conflits avec ses joueurs, Igor Tudor n’a pas cherché à ménager la sensibilité du Turc Cengiz Ünder quand celui-ci s’est interrogé sur son remplacement. Le Croate n’a pas hésité à élever la voix pour lui ordonner de sortir, face à Nantes. Entré en jeu à la 65e, Cengiz Ünder a quitté ses partenaires moins de vingt minutes plus tard, après le but de Pallois contre son camp, qui donnait l’avantage à l’OM.

Le choix tactique de Tudor s’est avéré pertinent puisque l’OM, en infériorité numérique depuis la 77e et l’expulsion de Gigot, a fini par l’emporter de justesse (2-1). Il n’est pas certain en revanche que Cengiz Ünder s’en trouve réconforté.

Inconsolable

L’attaquant a très mal vécu sa sortie du terrain. Soutenu par ses coéquipiers, au premier rang desquels figurait Dimitri Payet, le joueur aura certainement apprécié les applaudissements du Vélodrome, qu’il a d’ailleurs salué, avant de filer directement au vestiaire.

Interrogé en conférence de presse d'après-match à ce sujet, Igor Tudor a déclaré: "En ce qui concerne Under, ça n'est jamais agréable d'entrer puis de ressortir. Mais c'était nécessaire. J'ai fait ce choix, j'en suis désolé mais il fallait le faire".

L’international turc vit un début de saison difficile. Utilisé à un poste inhabituel de piston gauche lors de la préparation estivale, Ünder a certes démarré les deux premiers matchs de la saison, mais sans jamais parvenir à convaincre son entraîneur de la pertinence de le conserver. Il est même sorti à la pause contre Brest, remplacé par Alexis Sanchez. Igor Tudor ne compte plus vraiment sur son joueur de couloir cette saison. Raison pour laquelle il est question de son avenir dans la cité phocéenne ces derniers jours. Son nom est sorti dans le cadre d’un échange avec le milieu de terrain international ukrainien Ruslan Malinovski.