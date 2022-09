OM: pourquoi Longoria a été "contrarié" par la rumeur Cristiano Ronaldo

A l’heure de faire le bilan sur le mercato de l’OM, le président olympien Pablo Longoria n’a pas échappé à une question sur la rumeur Cristiano Ronaldo. Des bruits qui l’ont contrarié.

Le mercato a fermé ses portes jeudi soir et Cristiano Ronaldo n’est pas un joueur de l’OM. Cet été, les fans marseillais ont rêvé de voir débarquer le quintuple Ballon d’or portugais (37 ans), désireux de quitter Manchester United (et finalement resté à MU).

Portée par le hashtag #RonaldOM sur les réseaux sociaux, la folle rumeur a enflé même si voir CR7 porter le maillot olympien a toujours relevé du fantasme. L'emballement a surtout irrité la direction du club, à commencer par son président.

"Ça dérange"

"J’étais contrarié le jour du tirage au sort de la Ligue des champions le 25 août, a reconnu Pablo Longoria vendredi lors d'une conférence de presse sur le bilan du mercato. On dispute la Ligue des champions. On fait un travail sérieux. On cherche à travailler dans la sérénité. Quand on travaille dans la sérénité, on explique bien le projet... Depuis le premier jour on parle des résultats économiques, des résultats sportifs, on cherche à améliorer l’effectif. On veut une masse salariale cohérente avec peu différence de salaires entre joueurs."

Et Longoria de conclure, fataliste: "On peut parler 50.000 fois mais une rumeur efface tout et ça dérange."