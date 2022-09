Mercato: quel avenir pour Ronaldo à Manchester United après ses nombreuses tentatives de départ?

Après avoir multiplié les appels du pied auprès de clubs qualifiés en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo va finalement débuter la saison avec Manchester United, à moins d’improbables offres de marchés encore ouverts. Mais dans quelle condition?

Le Bayern, le PSG, l’Atlético, le Sporting, Naples et bien d’autres encore. Cristiano Ronaldo a certainement traversé son été le plus étrange de sa longue carrière et il en est le principal responsable. A 37 ans, le quintuple Ballon d’or veut encore jouer la Ligue des champions et cela ne sera pas le cas avec Manchester United, 6e de Premier League la saison dernière. Alors le Portugais s’est démené avec son entourage pour se trouver une prestigieuse porte de sortie lui permettant de vivre des soirées européennes le mardi ou mercredi. Son nom a ainsi été cité dans les clubs cités précédemment tout au long de l’été. En vain.

A moins d’improbables offres de marchés encore ouverts, le Portugais devra se contenter des soirées moins emballantes du jeudi en Ligue Europa. Dans quelles conditions? Dès sa nomination comme nouvel entraîneur, Erik Ten Hag a toujours clamé qu’il comptait sur sa star, sous contrat jusqu’en 2023 (avec une année supplémentaire en option). Une manière de ne pas froisser son ego alors que CR7 a manqué une bonne partie de la préparation officiellement pour raisons personnelles, officieusement pour forcer son départ, selon la presse anglaise.

De quoi faire grincer quelques dents au sein du groupe. Selon The Athletic, l’entraîneur néerlandais aurait signifié à sa direction qu’il ne s’opposerait finalement pas au départ après la deuxième journée de Premier League face à Brentford que Ronaldo a disputé en faisant la moue. Dans les faits, le Néerlandais a toujours impliqué l’ancienne star du Real Madrid en la faisant participer aux cinq matchs de championnat. Jeudi, il est encore entré en jeu lors de la victoire à Leicester (0-1) et a même failli marquer un but d’un spectaculaire retourné. A l’issue de la rencontre, Ten Hag a calmé les spéculations en assurant que son attaquant était content de rester "sinon, il ne serait pas là". Il a ajouté avoir "plusieurs fois" discuté avec lui.

Ten Hag: "Il est heureux d'être ici"

"Dès le début, nous avons dit que nous avions planifié l’équipe avec lui, nous sommes heureux avec lui, il est heureux d'être ici et nous voulons faire de la saison un succès ensemble", a-t-il ajouté en promettant que l’international portugais correspondait au schéma de l’équipe. "La façon de jouer, l'ensemble des exigences, vous pouvez le voir à l'entraînement, Ronaldo en a la capacité, a insisté Ten Hag. Il s'intégrera parce que… je n'ai pas à expliquer, c'est un grand joueur avec de grandes capacités. Il s'adaptera à tous les systèmes et à tous les styles. Il sait quelles sont les exigences."

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Pour le moment, Ronaldo se contente d’un rôle de remplaçant en raison notamment de sa préparation tronquée. La situation pourrait évoluer après l’épilogue du mercato et face à l’enchaînement des matchs. Le Portugais restera à Manchester United au moins jusqu’au 1er janvier où il pourra alors discuter avec le club de son choix avec la possibilité de partir libre l’été suivant. Mais attendra-t-il jusque-là?

Un départ en janvier?

Après s’être efforcé à trouver une porte de sortie cet été, il pourrait reprendre sa quête d’une nouvelle aventure dès le mercato hivernal en visant les clubs qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions. D’ici là, Ronaldo portera toujours les couleurs des Red Devils lors des premiers mois de la saison en pensant à la Coupe du monde au Qatar avec le Portugal, probablement la dernière de sa carrière. Sur la lancée d’une dernière saison tout de même fructueuses (24 buts en 39 matchs), ce compétiteur acharné ne manquera pas de prouver qu’il est encore d’une efficacité redoutable. Et si cela lui permet de lui ouvrir des portes de clubs en C1…