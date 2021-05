OM: Rongier n'exclut pas un départ

Interrogé sur son avenir dans La Provence, le milieu de terrain de Valentin Rongier estime se sentir "bien" à l’OM mais explique qu’il pourrait tout de même quitter le club si une belle offre arrivait sur la table des dirigeants olympiens.

Et si Valentin Rongier quittait l’OM seulement deux saisons après son arrivée? En retrait ces derniers temps en raison d’une blessure qui lui a fait manquer deux mois de compétition, l’ancien Nantais explique qu’il est à l’aise dans le club et dans la ville, mais qu’une grosse proposition pourrait tout changer.

"Si une équipe met 25 ou 30 millions sur Rongier et que le président me dit qu’il a besoin d’argent…"

"Franchement, il me reste trois ans de contrat, je me sens bien ici, je suis heureux, j’ai un cadre de vie magnifique, raconte-t-il à La Provence. Après, on ne décide pas de tout dans le foot. Si une équipe met 25 ou 30 millions sur Rongier (sic) et que le président me dit qu’il a besoin d’argent… Ça dépend du projet, de plein de choses. Dans ma tête, je ne suis vraiment pas parti du tout."

Un départ ne semble donc pas pour le moment d’actualité, au sein d’une équipe qui s’apprête à être chamboulée cet été, entre les fins de contrat ou de prêt, les potentielles ventes et arrivées. Une revue des troupes qui sème le doute dans la tête des joueurs, comme le meneur marseillais: "Ceux qui restent se demandent un peu quel sera l’effectif. On connaît un peu près les têtes qui vont rester, celles qui ont une valeur marchande et sont clairement sur le marché. Cette année, le remaniement sera lourd par rapport aux autres années".

Une place européenne à aller chercher

Avant de faire le compte sur les départs et de réfléchir à l’avenir, Valentier Rongier et ses partenaires ont encore deux rencontres à disputer pour sécuriser cette cinquième place, qualificative pour la Ligue Europa. Ce qui sauverai une saison décevante et permettrait de lancer dans de bonnes conditions cet OM new look.