OM: Sampaoli aimerait "trois ou quatre joueurs" lors du prochain mercato

Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille de la réception du FC Nantes au Vélodrome (33e journée de Ligue 1, ce mercredi à 21h), Jorge Sampaoli a évoqué le mercato estival du club phocéen. S’il concède qu’il y aura des départs, le coach argentin affirme également vouloir trois ou quatre renforts pour élever le niveau de l’effectif.

Sans connaître l’issue de cette saison 2021-2022, il est déjà temps de se projeter sur l’OM version 2022-2023. Alors que l’OM se prépare à affronter un sprint final qui s’annonce dantesque, avec notamment une finale d’Europa Conference League à aller chercher et un podium de Ligue 1 à consolider, Jorge Sampaoli a abordé la question du mercato estival de l’OM, ce mardi en conférence de presse.

"En parallèle des matchs, nous travaillons avec les scouts, le staff, on discute avec David Friio et Pablo Longoria. Nous échangeons beaucoup sur la préparation de la saison prochaine et des noms qui nous feront du bien dans notre style de jeu. Il y aura des départs. Le plus important est de garder la base et d'y ajouter trois ou quatre joueurs qui pourront élever notre niveau", a détaillé le coach argentin devant la presse, à la veille de la réception de Nantes en Ligue 1, ce mercredi à 21h (33e journée).

"On suit toujours des joueurs"

Pour l’heure, de nombreuses incertitudes existent et la fin de saison de l’OM conditionnera le prochain mercato. "Ça dépend si on se qualifie ou non en Ligue des champions. On aura aussi une réunion avec le propriétaire pour lui proposer des noms. On suit toujours des joueurs. On verra avec le président et le directeur sportif", a poursuivi Sampaoli.

Après 32 journées de championnat, Marseille est deuxième, avec trois points d’avance sur Rennes (troisième) et cinq sur Nice (quatrième). En parallèle, les Phocéens vont défier le Feyenoord Rotterdam en Europa Conference League les 28 avril (aller) et 5 mai (retour) prochains.