Incidents OM-Nice: McCourt apporte son soutien à Longoria et dénonce "une démonstration de violence"

Frank McCourt a réagi ce mardi aux débordements ayant provoqué l’interruption du match de Ligue 1 entre Nice et l’OM. Le propriétaire du club marseillais a soutenu la position de son président Pablo Longoria et le refus de reprendre après l’envahissement du terrain par des supporters azuréens.

Pablo Longoria ne fera pas face tout seul à la déferlante des derniers jours suite à la fin de match houleuse entre Nice et l’OM lors de la troisième journée de Ligue 1. Ciblé par son homologue Jean-Pierre Rivère ou même par le maire niçois Christian Estrosi, le président marseillais a reçu ce mardi le soutien de son propriétaire Frank McCourt. L’homme d’affaire américain a réagi dans un communiqué et salue le choix de ne pas retourner sur le terrain après des violences contre l’effectif phocéen.

"Le match de dimanche entre l'OM et l'OGC Nice aurait dû être un moment destiné à célébrer le beau jeu et le travail qui a été fait pour que joueurs et supporters se retrouvent dans de bonnes conditions de sécurité. Au lieu de cela, il s'est transformé en une démonstration de violence regrettable et déplorable, a estimé Frank McCourt dans des propos relayés sur le site du club. J'ai soutenu la décision du président de l'OM, Pablo Longoria, de quitter le terrain lorsqu'il est apparu clairement que la sécurité des joueurs et des supporters ne pouvait être garantie."

McCourt: "Que ce qui s’est passé dimanche à Nice ne se répète jamais"

Interrompu à la 76e minute suite à l’envoi d’un projectile dans le dos de Dimitri Payet, le match entre Nice et l’OM a repris environ une heure et demie plus tard sur décision de la LFP et du préfet des Alpes-Maritimes.

Furieux de la reprise du jeu, notamment après les blessures de son meneur de jeu, de Mattéo Guendouzi et de Luan Peres, Pablo Longoria a refusé d’envoyer les joueurs marseillais sur le terrain.

"Je suis aux côtés de lui, des membres de notre équipe, de la grande communauté OM et de tous ceux qui reconnaissent qu’il n’est tout simplement pas possible de partager le sport que nous aimons si nous ne pouvons pas prendre soin des gens qui le rendent spécial, a encore assuré Frank McCourt dans son message rédigé à l’attention du peuple marseillais. Je m’engage à travailler avec la Ligue pour assurer la sécurité des joueurs et des supporters et pour m’assurer que ce qui s’est passé dimanche à Nice ne se répète jamais. Nos joueurs, nos fans et nos joueurs méritent mieux."