PSG: Non, Al-Khelaïfi n’a pas parlé de l’avenir de Mbappé lors des réunions à l’ECA

Contrairement aux affirmations de certains médias espagnols, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas évoqué l’avenir de Kylian Mbappé avec d’autres dirigeants, lundi de sa réunion avec l’association européenne des clubs (ECA) à Madrid.

Kylian Mbappé a beaucoup fait parler à Madrid cette semaine en s’y rendant lundi lors de son jour de repos. Son séjour est tombé en même temps que celui de Nasser Al-Khelaïfi, son président du PSG présent dans la capitale espagnole pour un conseil d’administration de l'Association européenne des clubs (ECA), qu’il préside.

Aucune discussion sur Mbappé, selon l'entourage d'Al-Khelaïfi

Plusieurs médias espagnols lui prêtent des propos tenus auprès de ses interlocuteurs sur l’avenir de l’attaquant au PSG. Mais, l’entourage du dirigeant qatari dément le fait que le cas Mbappé a été abordé au cours de cette réunion. Toutes les discussions en dehors du discours étaient liées à l'ordre du jour. Rien concernant la situation de l'attaquant parisien, en fin de contrat à Paris à l'issue de la saison.

Dans son discours d’introduction de ce comité exécutif tenu au Wanda Metropolitano , Nasser Al-Khelaïfi s’est notamment réjoui de la mise en place du nouveau fair-play financier. "Nous y avons travaillé très fort au cours de la dernière année, trouvant les bons équilibres, compromis et positions collectives, s’est félicité le dirigeant devant l’assemblée. C'était une étape très importante. Premièrement, parce que les réglementations traitent directement des défis financiers les plus pressants pour les clubs. Deuxièmement, parce que les nouvelles règles sont – encore une fois – le résultat d'une collaboration authentique et étroite entre l'ECA et l'UEFA." Il a également souligné l’importance de l’ECA dans les orientations pour l’organisation des compétitions après 2024.

Après cet échange, les membres de l'ECA se sont retrouvés dans un célèbre restaurant madrilène proche de la Puerta de Alcalá. Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé après le dîner, le président du PSG n'a pas souhaité réagir. Le président du PSG a ensuite pris la direction de Vienne pour assister au comité exécutif de l’UEFA mardi avant de prendre part, ce mercredi, au congrès de l’instance, toujours en Autriche. Kylian Mbappé, lui, a quitté Madrid mardi après une escapade de 24 heures. il est attendu à l’entraînement du PSG ce mercredi matin.