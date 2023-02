PSG: "C’est quoi le projet sportif?", Riolo espère que Messi ne prolongera pas à Paris

Daniel Riolo s’est exprimé lundi dans l’After sur RMC afin de donner son avis sur la possible prolongation de Messi au PSG. Et notre consultant s’est montré très clair. Il ne souhaite pas voir la star argentine continuait à Paris au-delà de l’été prochain.

Jérôme Rothen a pris position sur le sujet dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Et il est contre. Daniel Riolo est sur la même longueur d’ondes. Notre consultant ne souhaite pas voir Lionel Messi prolonger au PSG, alors que son contrat actuel court jusqu’à la fin de la saison. Il l’a fait savoir lundi dans l’After. En préconisant de ne rien annoncer avant le 8e de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (14 février au Parc des Princes, 8 mars à l’Allianz Arena, sur RMC Sport 1).

"Je pense qu’ils veulent laisser passer ce 8e et qu’après ils vont voir pour la prolongation de Messi. Si j’étais eux, je ne fais rien avant, a expliqué Riolo. Si je suis éliminé et qu’il ne reste plus que le championnat, je me dis que ce n’est pas une bonne idée de le prolonger et je lui dis. Il fait la gueule la fin de saison et puis au revoir tout le monde, on se quitte. J’espère que c’est la réflexion qui anime Campos et les dirigeants parisiens. Parce qu’aller le prolonger avant le 8e, pourquoi faire l’année prochaine? Quelle est l’évolution du club si tu continues encore avec Neymar et Messi. A un moment, tu en auras vendu assez des maillots en Asie et aux États-Unis quand même. C’est quoi le projet sportif? C’est aberrant. Et ce que sur terre, il peut y avoir quelqu’un qui connaît un peu le ballon pour me convaincre que c’est une bonne idée de prolonger Messi l’année prochaine? Je ne comprends pas."

"On joue pour Messi? Tout ça pour ça..."

Daniel Riolo est également revenu sur les propos de Christophe Galtier avant le dernier match de Ligue 1 contre Toulouse, samedi dernier au Parc des Princes (2-1). Avec un certain agacement. Le coach parisien a invité ses joueurs à jouer pour Lionel Messi, auteur du but de la victoire, en l’absence de Kylian Mbappé et Neymar (blessés).

"Tout ça pour ça. Tu as besoin de construire ce PSG depuis des années pour juste: ‘On joue pour Messi’. Mais alors quand? Dans quels matchs? Et ça va marcher aussi quand les deux autres (Mbappé et Neymar) vont être là? C’était juste pour le match contre Toulouse ou aussi pour les matchs à venir? Mbappé et Neymar aussi ils vont jouer pour Messi? Je n’ai pas compris ce qu’il y avait derrière cette phrase-là. Parce que si c’est aussi simple que ça, vas-y roule, monte ton équipe, tout pour Messi. Prolonge-le. Et il n’y a pas besoin de tout ce cirque au PSG. Il n’y a qu’à copier l’Argentine, ils ont été champions du monde, si c’est réellement on croit que c’est comme ça qu’on joue au football. Qu’on m’explique juste dans quel club ça fonctionne vraiment comme ça. Dans quel club on a gagné la Ligue des champions en disant on joue tout sur un homme?"