Premier League: Newcastle devrait jouer avec un maillot aux couleurs... de l’Arabie Saoudite

Propriété du fonds public d’investissement saoudien (PIF) depuis octobre 2021, Newcastle devrait arborer une tunique similaire à celle de la sélection saoudienne la saison prochaine. Les nouveaux propriétaires des Toons se défendent toujours d’être directement liés à l’Etat saoudien.

Difficile d’y voir un hasard. Le maillot extérieur de Newcastle pour la saison 2022-2023, qui a fuité et été confirmé par le Daily Mail, laisse perplexe certains supporters. Habitués au noir et blanc, traditionelles couleurs du club, les Toons devront se faire au blanc et au vert présents sur ce nouveau tricot. Ces couleurs, visibles sur le col et les manches, rappellent bien évidemment le maillot de la sélection de l’Arabie saoudite.

Repris en octobre 2021 par le fonds public d'investissement saoudien (PIF), Newcastle appartient désormais à ce dernier à 80%. Si le PIF se défend toujours d’être directement lié à l'Etat saoudien, ce choix de couleur ne se cantonne pas qu’au design du maillot puisque le logo de Newcaslte a lui aussi connu un relooking. Désormais intégralement vert, l’écusson des Magpies prend ainsi des allures saoudiennes.

La nouvelle a divisé bon nombre de supporters. Si certains y voient un bon moyen de vendre plus de maillots au Moyen-Orient et d’augmenter le chiffre d'affaires du club, d’autres sont déçus de voir les couleurs traditionnelles s'effacer.

Pourtant ce n’est pas la première fois que les Magpies vont jouer en vert et blanc. Lors de la saison 1999-2000, le maillot exterieur reprennait les mêmes couleurs, bien que le vert de l’époque soit moins imprégné de la patte saoudienne. Cette saison, les Magpies ont évolué en noir et en doré lorsqu’ils étaient à l’exterieur.

Entraîné par Eddie Howe, nommé au titre de meilleur entraîneur de Premier League cette saison, depuis novembre 2021, Newcastle a connu une deuxième partie de saison prolifique en étant sorti de la zone rouge pour confortablement assurer son maintien et se positionner en milieu de tableau.

Malgré l’apport financier du PIF, Newcastle ne devrait pas faire de folie sur le marché des transferts cet été. Disposant d’une enveloppe allant de 70 à 90 millions d’euros pour le mercato selon Sportsmail, Eddie Howe a déclaré au Daily Mail que “changer complètement une équipe sur un seul mercato était impossible.”