Mercato: les joueurs qui peuvent aider le PSG à renflouer ses caisses en cas de ventes

Le PSG a entamé une refonte de son effectif avec un mercato estival ambitieux. Le club parisien va également devoir se séparer de plusieurs joueurs pour équilibrer ses finances.

Paris lance sa reconquête après la perte de la Ligue 1 la saison passée et cela commence par un gros mercato estival. Après avoir officialisé l’arrivée de Georginio Wijnaldum, le PSG a conclu des accords pour Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Achraf Hakimi. Un recrutement ambitieux qui suppose également plusieurs départs cet été.

Le club de la capitale doit vendre afin de compenser les pertes liées aux conséquences du coronavirus et financer ses ambitions européennes. Selon les estimations parues dans plusieurs médias, Leonardo aurait annoncé à la DNCG des ventes comprises entre 180 et 200 millions d’euros. Reste à savoir comment.

Un secteur défensif bien (trop) fourni

Ces dernières saisons, le PSG avait souvent réussi à empocher quelques dizaines de millions d’euros grâce aux départs de plusieurs titis comme Timothy Weah, Odsonne Edouard ou encore Stanley Nsoki. Mais cette année, ils ne sont pas légion ces joueurs formés au club capable de rapporter un petit chèque. Hormis Alphonse Areola, toujours indésirable après son prêt à Fulham, Paris ne dispose pas de nombreux jeunes à vendre. Quid aussi de Marcin Bulka, Timothée Pembélé ou Colin Dagba.

Troisième choix au poste de latéral gauche derrière Juan Bernat et Layvin Kurzawa, Mitchel Bakker pourrait être tenté par un départ si Mauricio Pochettino ne lui accorde pas suffisamment de temps de jeu. Idem pour Thilo Kehrer voire Abdou Diallo, cantonnés à des rôles de doublures. Si Sergio Ramos débarque à Paris, l’Allemand et le Sénégalais auront des soucis à se faire et pourraient se voir indiquer le chemin de la sortie. Néanmoins, pas sûr que de telles ventes suffisent.

Paredes et Gueye, des seconds couteaux sur le départ?

En obtenant l’arrivée de Georginio Wijnaldum en provenance de Liverpool, le PSG a signé un très joli coup dès le début du mercato estival. Mais la signature du capitaine des Pays-Bas pourrait entraîner un ou deux départs dans l’entrejeu.

Malgré une plutôt bonne saison en 2020-2021, Leandro Paredes et Idrissa Gueye risquent ainsi d’en faire les frais. Surtout que l’Argentin et le Sénégalais disposent tous les deux de belles cotes sur le marché des transferts.

Pablo Sarabia et Leandro Paredes avec le PSG © Icon Sport

Le milieu de l’Albiceleste plaît en Serie A ou plusieurs clubs pourraient tenter leur chance cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Leandro Paredes pourrait bien rapporter une trentaine de millions d’euros en cas de départ. Le constat se veut assez similaire pour Idrissa Gueye. Apprécié par Mauricio Pochettino qui l’a régulièrement utilisé après son arrivée à Paris, le Sénégalais pourrait retourner en Premier League où il a laissé un bon souvenir après son passage à Aston Villa et Everton entre 2015 et 2019.

Là encore, le PSG peut espérer récupérer près de 30 millions d’euros si une offre arrive d’Angleterre. Toujours au milieu, Rafinha ne semble pas entrer dans les plans de son entraîneur et l’ancien du Barça pourrait envisager un départ. Le petit frère de Thiago Alcantara a parfois fait l’objet de rumeurs en provenance d’Italie où l’AC Milan songerait à proposer environ 15M€ pour le recruter.

De grosses valeurs marchandes en attaque

Malgré plusieurs départs potentiels en défense ou au milieu, c’est bien le secteur offensif qui pourrait rapporter le plus d’argent au PSG. Outre le flou entourant l’avenir de Julian Draxler, prolongé mais toujours courtisé en Bundesliga, plusieurs joueurs ne devraient pas être retenus en cas de belle offre. Pablo Sarabia ferait ainsi partie des attaquants autorisés à partir cet été. En vue avec la sélection espagnole lors de l’Euro 2021, l’ailier de 29 ans plairait notamment à l’Atlético de Madrid selon les indiscrétions parues dans la presse ibérique ces dernières semaines. Le nom de l’ancien sévillan a également été cité dans le cadre d’un possible échange avec l’Argentin de la Lazio Joaquin Correa.

L’Italie c’est également vers ce pays que le PSG pourrait récupérer plusieurs dizaines de millions d’euros pour Mauro Icardi. Auteur de 13 buts en 28 apparitions toutes compétitions confondues la saison passée, le buteur italo-argentin n’a pas été épargné par les pépins physiques. Seulement un an après son transfert définitif à Paris (50 millions d'euros + 5 millions de bonus), l’ex-capitaine de l’Inter pourrait regagner la Serie A. Là encore, le club francilien compte bien empocher un beau chèque pour une éventuelle vente.

L’énigme Mbappé

Une ultime hypothèse risque également de faire cogiter certains supporters parisiens. Et si le PSG vendait Kylian Mbappé pendant le mercato ? A un an de la fin de son contrat, l’attaquant de 22 ans refuse pour le moment de prolonger. Régulièrement annoncé du côté du Real Madrid, l’international tricolore règlerait automatiquement les problèmes financiers en cas de départ.

Toutefois, Kylian Mbappé ne semble pas vouloir partir cet été. De la même manière, la direction du PSG, et notamment Nasser al-Khelaïfi rêve toujours de lui faire signer une extension de contrat. Malgré un contrat qui arrivera à terme en juin 2022, le Français pourrait bien renflouer les caisses s’il venait à partir cette année. Et si elle était la solution idéale pour équilibrer les comptes ? Pas sûr de trouver un club capable de débourser plus de 100 millions d’euros pour le recruter. Pas sûr, non plus, que Paris soit vraiment disposé à le laisser filer.