PSG: les joueurs présents, les dates de la préparation... c'est la reprise pour Paris

Les joueurs du PSG reprennent l’entraînement ce lundi sans de nombreux internationaux mais avec quelques recrues de poids attendues dans les prochains jours. Mauricio Pochettino sera là pour démarrer cet été qui s’annonce mouvementé.

Quels joueurs pour la reprise?

Il manquera du monde dans les rangs parisiens pour cette reprise. Les internationaux ayant participé ou toujours en lice à l’Euro 2021 (Mbappé, Kimpembe, Verratti, Danilo, Wijnaldum, Sarabia) ou à la Copa America (Neymar, Marquinhos, Paredes et Di Maria) arriveront plus tard. Près d’un mois et demi après leur dernier match face à Brest (victoire 2-0 à Brest, le 23 mai, dernière journée de Ligue 1), plusieurs cadres seront tout de même présents à l’instar de Keylor Navas, Mauro Icardi, Ander Herrera, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Abdou Diallo, Rafinha ou les joueurs de retour de prêts comme Alphonse Areloa ou Arnaud Kalimuendo. Mauricio Pochettino, aussi, sera bien là alors que les médias anglais évoquaient un intérêt assez pressant de Tottenham pour le faire revenir au club.

C'est l'heure de la reprise au Camp des Loges © DR/RMC Sport

Des amicaux, pas de stage... demandez le programme

Le PSG est la dernière équipe de Ligue 1 à reprendre. Plusieurs adjoints de Mauricio Pochettino sont arrivés à 9h au Camp des Loges où les joueurs sont aussi attendus. Ils effectueront des tests médicaux et physiques sur place mais aussi à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine dans les jours à venir. Un premier match amical a été programmé le 17 juillet contre Chambly (National). Quatre autres suivront, dont un face au Mans. Les Parisiens ne devraient pas effectuer de stage de pré-saison à l’étranger. Selon L’Equipe, celui prévu en Autriche ne devrait pas avoir lieu. Les Parisiens monteront en puissance jusqu’à leur premier match officiel face à Lille, le 1er août, lors du Trophée des champions, programmé à Tel Aviv (Israël).

Des arrivées de stars, des départs attendus

Les premiers jours de la préparation devraient être rythmés par l’apparition de nouvelles têtes puisqu’Achraf Kahimi est attendu dans les prochaines heures pour s’engager avec le PSG. L’affaire est aussi en très bonne voie pour Sergio Ramos. Les deux joueurs précéderont Gianluigi Donnarumma, actuellement engagé avec l’Italie à l’Euro 2021 alors que Georginio Wijnaldum - dont l’arrivée a déjà été officialisée - est en vacances. D’autres joueurs de renom sont également cités (Pogba, Ronaldo…) mais le recrutement de renforts passera nécessairement par une opération dégraissage. Cela sera inévitable chez les gardiens de but où ils sont actuellement huit sous contrat (Navas, Rico, Letellier, Areola, Innocent, Franchi, Bulka, Lavallée), sans compter Donnarumma.

L’avenir de Mbappé comme feuilleton de l’été

L’été parisien sera aussi rythmé par l’avenir de Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2022, l’attaquant a confié qu’il ne souhaitait pas parapher la proposition de prolongation du club au moment de partir deux semaines en vacances. Rien n’est encore réglé mais la situation de l’attaquant est un enjeu capital qui rythmera l’été parisien.