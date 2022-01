PSG-Reims: pourquoi Pochettino a sorti Mbappé en fin de match

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, a expliqué pourquoi il avait remplacé Kylian Mbappé au cours du match face à Reims (4-0), dimanche au Parc des Princes.

Kylian Mbappé a quitté le terrain sans avoir marqué dimanche lors de la large victoire du PSG face à Reims (4-0). L’attaquant français a tout de même participé au festival en délivrant une passe décisive pour Danilo Pereira (75e) sur le quatrième but de son équipe. Puis, il a quitté le terrain quelques secondes plus tard, en saluant les supporters, Julian Draxler (qui a pris sa place) et Mauricio Pochettino. Parfois boudeur au moment de quitter le terrain, l’international français a rejoint le banc de touche tout naturellement.

"Il m’a dit qu’il était fatigué"

A l’issue de la rencontre, Pochettino a expliqué que l’attaquant avait besoin de souffler. "Il se sentait bien, a-t-il indiqué. Avec le résultat favorable on a décidé de le faire sortir. Il m’a dit qu’il était fatigué donc on a bien fait. On n’a pris aucun risque surtout avec les échéances qui nous attendent."

La participation du champion du monde 2018 à la rencontre face à Reims est longtemps restée incertaine. Touché aux adducteurs après le match contre Brest le week-end précédent, Mbappé a manqué plusieurs séances d’entraînement la semaine dernière. Il a finalement tenu sa place. L’international français est le joueur parisien le plus utilisé cette saison par Pochettino. Ce dernier a donc saisi l’occasion de ménager un peu son joueur à l’approche d’échéances importantes.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder PSG-Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des champions

Paris a rendez-vous dans trois semaines avec le Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des champions (15 février, 21h, sur RMC Sport). En attendant, les Parisiens vont pouvoir récupérer puisque leur prochain match est programmé dans une semaine face à Nice en 8e de finale de la Coupe de France (31 janvier, 21h15). Ils affronteront ensuite Lille, puis Rennes en Ligue 1 avant le rendez-vous tant attendu face au géant espagnol.