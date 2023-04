PSG-OL: la presse argentine juge "incroyable" l'hostilité des supporters contre Messi

La nouvelle défaite du PSG face à Lyon (0-1) dimanche interroge la presse française et agace en Argentine. Elle a trouvé un écho en Argentine où l'on apprécie peu les nouveaux sifflets contre Lionel Messi.

La trêve internationale n’a rien changé au PSG. Battu par Rennes à domicile (0-2) avant, Paris s’est encore incliné face à Lyon (0-1), dimanche, pour la reprise du championnat après deux semaines de coupure. "Paris ne répond plus", affiche L’Equipe en une ce lundi matin. Même constat dans Le Parisien: "Les Parisiens ne répondent plus". "Paris se met en danger et sème le doute", poursuit le journal de la capitale dans son cahier sports en s’interrogeant sur la possibilité de tout perdre des hommes de Christophe Galtier.

Déjà éliminés de la Ligue des champions et la Coupe de France, les coéquipiers de Marquinhos ne comptent plus que six points d’avance sur Lens et Marseille en tête du championnat. Le ton est différent à Lyon où Le Progrès salue une "victoire qui fait du bien" avant la demi-finale de Coupe de France à Nantes, mercredi (21h10).

Le revers parisien trouve aussi un écho en Argentine où les médias s’arrêtent évidemment sur les sifflets reçus par Lionel Messi à l’annonce de son nom par le speaker, comme en 2022 après l’élimination parisienne face au Real Madrid en Ligue des champions. Cela figure tout en haut de la page d’accueil du site Olé! qui juge "incroyable" ce traitement du public envers la star, célébrée en héros dans son pays la semaine dernière pour son grand retour trois mois après la victoire en Coupe du monde.

Le média souligne la réaction de Christophe Galtier ("Les sifflets sont très durs parce que Léo est un joueur qui donne beaucoup"), comme le fait son concurrent TyC Sports. Le journal s’étonne en revanche de "la note lapidaire" reçue par le septuple Ballon d’or dans la presse française. Dans ce contexte, l’avenir de Messi dans la capitale parisienne pourrait s’écrire en pointillés alors que les discussions pour sa prolongation de contrat traînent en longueur. C’est le constat de La Nacion. "Sifflets et défaite: ce n’était pas un dimanche pour Messi pour vouloir renouveler son contrat avec le PSG", lance le média.