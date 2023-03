Bayern-PSG: "On n'en veut pas!", la colère noire de Rothen contre Messi

Jérôme Rothen, consultant pour RMC Sport et ancien joueur du PSG, a laissé éclater sa colère contre Lionel Messi après l’élimination parisienne contre le Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des champions, mercredi.

La prestation de Lionel Messi avec le PSG, mercredi face au Bayern, fait bondir de rage Jérôme Rothen. Dans l’After, le consultant RMC Sport a étalé ses nombreux reproches à la star argentine et notamment son manque de poids sur un tel rendez-vous

"Messi, on n'en veut pas, lance-t-il. Il ne veut pas s'investir dans ce club! J’ai vu sa déclaration où il disait ‘je suis bien 'acclimaté' mais t'es acclimaté de quoi mon coco? Parce que t'as mis 18 buts ou 16 passes décisives cette année contre Angers et Clermont? Mais dans les matches qui comptent, il disparait complet! Là où c’est du foutage du gueule, c’est qu’on a vu ses matchs à la Coupe du monde, j’ai vu ses déplacements, comment il s’investissait. Je veux bien que ce soit le maillot de la sélection, un truc à part mais, hey, respecte un peu le club de la capitale qui te permet de garder un standing et un salaire. Il n’y a que le PSG qui pouvait lui donner ça et, évidemment, le PSG est tombé les deux pieds dedans parce qu’ils se sont dits que Messi allait nous faire gagner. Mais il nous fait gagner rien du tout."

"Il est inapte au haut niveau avec cet état d’esprit-là"

"L’année dernière contre le Real, pshit, poursuit-il. Il était à Bernabeu et il a cagué comme les autres. Tout le monde est tombé sur Donnarumma mais lui n’a rien fait de plus. Le match à Marseille, je veux bien. Ils ont joué une bonne équipe de Ligue 1 mais certainement pas de Ligue des champions. Tout le monde a dit: ‘oh la passe décisive pour Mbappé". Bien sûr qu’il a un bon pied et un bon œil et il les aura encore à 50 ans. Mais il est inapte au haut niveau avec cet état d’esprit-là."

L’ancien international français souhaite le départ de l’Argentin, en fin de contrat l’été prochain. Rothen redoute une prolongation d’une saison supplémentaire pour laquelle le club discute. "Vous croyez que c’est normal de voir Messi comme ça?, s’étrangle-t-il. Je lui en veux, il s’est fait bouger dans tous les duels. Il a des balles pour faire des passes devant mais il envoie Mbappé au casse-pipe. Il ne s’est pas créé une occasion mais c’est là que je l’attendais Messi, pour avaler mon chapeau, vu que je l’ai critiqué et que je me suis fait démonter sur les réseaux sociaux et même en Argentine. Venez maintenant, je vous attends sur ces matchs-là. Venez m’expliquer que Messi est bon. Si demain, j’apprends qu’il prolonge, je ne vais plus au Parc des Princes. Ça, ce sont des vrais problèmes pour le PSG parce que ça bloque pour recruter parce que la masse salariale est énorme à cause de ces joueurs."