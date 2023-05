PSG: la réponse ironique de Neymar sur les rumeurs liées à son possible départ

En visite au Grand Prix de Formule 1 de Monaco, dimanche, Neymar a été interrogé par un média brésilien sur les rumeurs d’un potentiel départ du PSG cet été. Et la star de 31 ans a préféré en sourire.

Neymar a fait grincer quelques dents dimanche. Absent à Strasbourg pour célébrer le 11e titre de champion de France du PSG samedi en Ligue 1 (1-1), le meneur brésilien était à Monaco le lendemain pour assister au Grand Prix de Formule 1, à l’invitation de l’un de ses sponsors. Le joueur de 31 ans n’a pas échappé aux questions de la chaîne brésilienne Band, diffuseur de la F1. "Je suis très heureux de profiter de ma journée de repos aujourd'hui, a-t-il confié. Je soutiens Red Bull et mon ami Lewis Hamilton."

Une présence crispante

La journaliste a aussi rebondi sur l’avenir de la star de la Seleçao, courtisée par certains cadors européens. Quelle serait sa préférence entre Chelsea, Manchester City et Manchester United? "Aujourd'hui, je suis ici à Monaco, s’est amusé Neymar. Après, je rentrerai chez moi." Selon les informations de RMC Sport, l’ancien joueur du Barça ne ferme plus la porte à un départ du PSG, avec qui il est lié jusqu’en 2025 (plus une année en option). Le club est aussi vendeur du joueur recruté 222 millions d’euros en 2017 en provenance du FC Barcelone.

Neymar se remet d’une opération de la cheville droite en février dernier. Ses prestations en dents de scie en 2023 avant sa blessure, et plus globalement son état d’esprit, poussent les dirigeants à privilégier une séparation. Sa présence à Monaco a participé à crisper un peu plus autour de son cas alors que Christophe Galtier, entraîneur parisien, avait justifié son absence à Strasbourg par ses difficultés à se déplacer.

"Il était omniprésent hier (vendredi), il était là sur la dernière séance d'entraînement dans le vestiaire, avait expliqué le technicien en conférence de presse. Ne tirez pas de conclusion du fait de son absence à Strasbourg. Il a été omniprésent. Il a été d'un niveau incroyable sur la première partie de saison."

En coulisses, Paris s’active pour trouver une porte de sortie à son joueur. Une tâche complexe au regard de ses émoluments XXL, surtout si la formation en question doit en plus s’acquitter d’une indemnité de transfert. Des premiers contacts ont été noués par certains intermédiaires pour un départ sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Newcastle et Chelsea sont souvent cités comme intéressés mais pour le moment rien ne dit qu’ils vont se positionner de manière concrète. Tout comme rien ne dit, même si les volontés semblent converger, que Neymar ne sera plus parisien au 1er septembre.