PSG: la sortie un peu moqueuse de Leonardo sur le printemps agité à Paris

Un an après son éviction de directeur sportif du PSG, Leonardo sourit face au nouvel échec du club en Ligue des champions et les prémices d’une nouvelle "révolution".

Depuis son éviction du PSG en mai 2022, Leonardo (53 ans) n’a toujours pas repris de fonction dans un club. Mais il n’est pas bien loin du milieu puisqu’il diffuse ses conseils qu'il prodigue aux entreprises qui souhaitent y investir. Il suit les respirations du ballon rond avec un œil toujours aiguisé. Et taquin. Dans une interview accordée au Corriere della Sera, le Brésilien s’amuse des soubresauts parisiens, quelques semaines après un nouvel échec en Ligue des champions (élimination en 8es de finale face au Bayern Munich). Mais aussi de la perspective d’un nouveau projet cet été.

"Avec moi c'est difficile, mais sans moi c'est impossible..."

"Comment dit la fameuse blague?, interroge-t-il. Avec moi c'est difficile, mais sans moi c'est impossible... ahahaha." Il fait évidemment référence aux circonstances de son départ en fin de saison dernière pour permettre l’arrivée du Portugais Luis Campos, proche de Kylian Mbappé. Ce changement était intervenu dans la foulée de la prolongation en grandes pompes de la star française suspectée, par certains, d’avoir précipité le départ de Leonardo pour faire venir Campos. Ce que Leonardo avait réfuté quelques semaines plus tard.

Dans son interview au Corriere della Sera, l’ancien milieu de terrain regrette en revanche les circonstances du départ de Lionel Messi, qu’il avait participé à faire venir en 2021. L’Argentin a quitté Paris, libre, avant d’annoncer son choix de rejoindre l’Inter Miami.

"Je suis tellement désolé de ce qui s'est passé, déplore Leonardo. C'est une personne extraordinaire et un champion digne d'entrer dans l'Olympe du football avec Pelé et Maradona. Il a fait un choix de vie qui lui permettra de mieux concilier famille et travail." Et de conclure sur une phrase mystérieuse: "Si vous partez en guerre, avec Leo vous ne risquez pas de mourir seul. Avec les autres, oui."