PSG: le clan Messi dément la rumeur qui envoie l’Argentin à l’Inter Miami

L’entourage de Lionel Messi n’a pas voulu laisser courir la rumeur trop longtemps. Ce mardi, quelques heures après qu’un média américain a affirmé que l’Argentin rejoindrait l’Inter Miami à la fin de son contrat au PSG, en juin 2023, les proches de l’ancien Barcelonais ont démenti cette information auprès du quotidien catalan Sport.

Selon son clan, le septuple Ballon d’Or n’a rien décidé concernant son avenir à la fin de la saison prochaine et n’a pour l’instant pas de plan à court terme autre que le PSG. En clair: Messi va honorer son contrat dans la capitale et ne s’est pour l’instant engagé auprès de personne. La MLS, où il était déjà envoyé avec insistance l’été dernier avant de débarquer en France, reste cependant une option plus que crédible pour La Pulga, rappelle Sport.

Pas de décision avant la fin de la Coupe du monde ?

Ce mardi, la chaîne américaine DirecTV a assuré que Messi allait racheter 35% des droits de l’Inter Miami et qu’il rejoindrait la franchise américaine, propriété de David Beckham, à l’été 2023. Selon le journaliste de la chaîne, Alex Candal, tout est prêt: le contrat est déjà rédigé et il ne manque plus que la signature, qui pourrait intervenir au cours du mois d’août. Une information démentie par le quotidien Sport, qui assure de son côté que Messi ne prendra de toute façon aucune décision sur son avenir avant la fin de la Coupe du monde 2022, en décembre.