Mercato: Messi, encore un an au PSG puis direction Miami?

Selon la chaîne américaine DirecTV, Lionel Messi va racheter 35% des droits de la franchise américaine de l’Inter Miami qu’il souhaiterait rejoindre à l’été 2023, à l’issue de son contrat avec le PSG.

Une dernière année à Paris avant un départ pour les Etats-Unis? Ce serait le plan de Lionel Messi (34 ans) sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG avec une année supplémentaire en option. Mais le septuple Ballon d’or ne devrait pas rempiler pour une troisième saison dans la capitale française. Selon la chaîne DirecTV, l’Argentin serait en effet en passe d’acquérir 35% des droits de la franchise américaine de l’Inter Miami. Une équipe qu’il devrait rejoindre à l’été 2023, à l’issue de son contrat à Paris, selon le journaliste de la chaîne, Alex Candal.

Selon ce dernier, tout est prêt: le contrat est déjà rédigé mais n’est pas encore signé. Cela pourrait intervenir au cour du mois d’août. L’Inter Miami, propriété de l’ancien footballeur David Beckham, est la dernière équipe à avoir intégré la Major League Soccer en 2020, deux ans après sa création. L’équipe vit des débuts difficiles avec une 10e place de la conférence Est en 2020 et la 11e en 2021. C’est encore plus compliqué cette saison puisque la franchise floridienne est actuellement avant-dernière de sa conférence à mi-championnat.

Messi possède déjà un luxueux appartement à Miami

L’arrivée de Lionel Messi dans l’actionnariat et sur le terrain offrirait un net regain de visibilité et de compétitivité. Le joueur a toujours confié qu’il aimerait jouer aux Etats-Unis s’il en avait l’occasion. Et la piste menant à l’Inter Miami a souvent été évoqué ces dernières années.

"J'ai toujours dit que je voudrais profiter de l'expérience de vie aux États-Unis, jouer dans ce championnat, avait-il lancé en décembre 2020. Mais je ne sais pas si ça arrivera, maintenant ou plus tard." Les médias espagnols ont déjà relaté que l’ancienne idole du Barça avait fait l’acquisition d’un luxueux appartement dans le quartier de South Beach en 2019. L’idée de s’installer dans la mégalopole floridienne en 2023 daterait de cette époque. Un journaliste de la Cadena Ser avait expliqué que Messi souhaitait que "ses enfants aillent au lycée avant l’université" aux Etats-Unis.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

En attendant ce potentiel départ, Messi honorera sa deuxième année de contrat avec le PSG, qu’il a rejoint en 2021 après la fin de son aventure au FC Barcelone. Son père Jorge a récemment ouvert la porte à un retour un jour en Catalogne. Mais cela pourrait donc attendre encore quelques années puisque les plans à court terme de Messi pourraient prendre l’accent américain.