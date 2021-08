PSG: Le rappeur Soso Maness avait prédit les arrivées de Messi et Ramos à Paris

Dans un entretien effectué en juin dernier pour Onze Mondial, le rappeur marseillais Soso Maness avait annoncé deux des très grosses signatures de l'été: "Ramos et Messi arrivent au PSG".

Coup de génie ou coup de chance? Soso Maness a fait preuve de tact au moment d’évoquer le mercato parisien, début juin, au cours d’un entretien accordé à Onze Mondial. Bien avant que les joueurs ne s’envolent vers Paris, le rappeur marseillais annonçait que Sergio Ramos et Lionel Messi, tous deux en fin de contrat, allaient signer au PSG.

"J'ai des relations"

Initialement interrogé au sujet de Neymar, Sofien (de son vrai prénom) s’était montré intraitable envers le numéro 10 parisien: "Il a prolongé parce que personne ne le veut. Il coûte trop cher. Il ne vaut plus grand-chose". Mais le rappeur, visionnaire, avait ensuite annoncé ce qui paraissait encore improbable à l'époque: "Le PSG arrive costaud par contre. J'ai des relations, je vous le donne en avant-première: Ramos et Messi arrivent au PSG".

Le 8 juillet dernier, Sergio Ramos a signé un contrat de deux ans avec le PSG après 16 ans passés au Real Madrid. Blessé au mollet gauche, le défenseur espagnol patientera pour effectuer ses débuts et manquera encore au moins le prochain match, ce samedi face à Strasbourg, où il sera présenté à ses supporters comme l’ensemble des recrues parisiennes.

Messi à l'entraînement dès jeudi

Après plusieurs jours d’attente, Lionel Messi est arrivé à Paris ce mardi où il sera officiellement engagé avec le PSG pour deux saisons également, plus une en option. L’Argentin a eu le temps de célébrer ses supporters à plusieurs reprises et donner une première conférence de presse ce mercredi matin. Ses grands débuts avec Paris sont espérés au plus vite, alors qu’il effectuera son premier entraînement dès jeudi.