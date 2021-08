PSG: Neymar-Messi, l'idylle reprend à Paris

Messi et Neymar, coéquipiers entre 2013 et 2017 au Barça, vont de nouveau jouer ensemble au PSG. La suite d’une idylle entre deux amis qui n’ont pas pu porter le même maillot pendant quatre ans.

C’est une bromance qui redémarre. Lionel Messi et Neymar sont devenus grands amis à Barcelone, en plus de s’entendre à merveille sur le terrain. L’idylle va donc reprendre au Paris Saint-Germain, quatre ans après le dernier match de l’Argentin et du Brésilien ensemble avec le Barça. C’était le 27 mai 2017, en finale de Coupe du Roi. Ce jour-là, Neymar avait donné une passe décisive à Messi et les deux avaient marqué.

Depuis, Neymar n’a cessé de faire le nécessaire en interne pour que son ancien coéquipier signe au PSG. Se retrouver sous le même maillot, c’est ce qu’espéraient les deux stars depuis plusieurs années. "Rejouer avec Messi ? C’est ce que je veux le plus, avait lâché Neymar en décembre dernier, après un match de Ligue des champions contre Manchester United. Ça pourrait être n’importe où, ça ne me pose aucun problème ! Mais je veux rejouer avec lui, c’est certain. Il faut qu’on le fasse l’année prochaine."

Le groupe WhatsApp avec Suarez

Durant ces quatre années, les deux joueurs n’ont jamais perdu contact. Il y a encore quelques mois, Lionel Messi racontait avoir un groupe WhatsApp avec Neymar et Luis Suarez, le troisième larron du prolifique trio barcelonais vainqueur de la Ligue des champions en 2015. "Nous continuons de nous parler. Le groupe s’appelle ‘Les trois sudacas’, ou quelque chose comme ça", expliquait l’Argentin.

Dans leurs déclarations, Messi et Neymar ont souvent semblé nostalgiques de leur entente exceptionnelle sur le terrain. Au Barça, entre 2013 et 2017, ils avaient inscrit 46% des buts du club blaugrana en Liga, et 56% des buts en Ligue des champions. De quoi nourrir leur envie de se retrouver, alors que les deux joueurs ont échoué, depuis 2015, à remporter la Ligue des champions chacun de leur côté.

Le texto de Messi à Neymar

En juin 2019, Lionel Messi aurait même envoyé un texto à Neymar pour lui dire, en substance : "On a besoin de toi pour regagner la Ligue des champions." C’est le moment où le Brésilien a été le plus proche d’un retour en Catalogne, proposant même de payer de sa poche une partie du transfert. Mais Paris et Barcelone n’avaient pas réussi à s’entendre pour rendre possible l’opération.

Si les retrouvailles ne se faisaient pas à Barcelone, elles pouvaient donc se faire à Paris. C’est le scénario final de cette saga. En 2017, Messi et Neymar s’étaient échangés de jolis messages sur les réseaux sociaux au moment du départ du Brésilien. Quatre ans plus tard, la star du PSG a accueilli son nouveau coéquipier avec un "Back together" publié sur Instagram. Il a même proposé, ces derniers jours, de laisser son numéro 10 à Lionel Messi, lequel a gentiment refusé. L’idylle peut reprendre : une aubaine pour les ambitions européennes du PSG.