PSG: et maintenant, quel emploi du temps pour Messi ?

Officiellement présenté ce mercredi au Parc des Princes, Lionel Messi a maissé filtrer plusieurs éléments au micro d'ESPN Argentina concernant ses prochains jours à Paris, sur et en dehors du terrain.

Accueilli par des centaines de spectateurs ce mercredi au Parc des Princes, Lionel Messi a été présenté officiellement à la presse. Le nouveau numéro 30 parisien s'est confié sur son arrivée, et surtout son "ambition intacte" de remporter tous les trophées possibles avec son nouveau club, bien aidé par des coéquipiers de luxe comme son ami Neymar ou Kylian Mbappé que "La Pulga" espère rejoindre au plus vite.

Messi à l'entraînement dès jeudi

Mais c'est quelques minutes plus tard, lors de la suite de son marathon médiatique et au micro d'ESPN Argentina, que l'Argentin a livré les premiers détails de son emploi du temps pour les jours qui viennent. "Je commence à m'entraîner demain (jeudi). Ma famille retourne à Barcelone pour s'occuper de tout. Je ne sais pas quand je vais jouer, je reviens de vacances mais dès que je serai prêt, je commencerai. Je vais parler avec Fideo (Angel Di Maria), Lean (Leandro Paredes) et Neymar afin de savoir où vivre et où les enfants peuvent aller à l'école."

Après avoir passé plus de vingt ans à Barcelone, c'est l'heure des grands changements pour le sextuple Ballon d'Or, qui va devoir trouver un pied à terre dans la capitale en même temps qu'il va faire sa première rencontre avec le reste du groupe professionnel jeudi au camp d'entraînement. Le début du chapitre parisien, quelques jours seulement après les larmes d'adieu à son club de toujours, le Barça.

"Une magnifique étape se termine mais un nouveau chapitre plein d'opportunités s'ouvre"

"Leo" pourra compter sur son épouse, Antonela Roccuzzo, qui a été un soutien de poids pour son mari ces derniers jours, comme il a tenu à le rappeler : "Elle m'a beaucoup soutenu, depuis le premier instant, quand on a appris la nouvelle avec Barcelone. Les enfants pensaient à la Tour Eiffel, à Disneyland. Sur le plan personnel, c'est un vestiaire que je connais, qui semble très sain, avec un staff d'entraîneurs argentins... Je ne pouvais pas être mieux ailleurs."

C'est d'ailleurs son épouse qui a été la première à dégainer sur son compte Instagram, avec une photo de la famille Messi sur la pelouse du Parc des Princes. "Une magnifique étape se termine mais un nouveau chapitre plein d'opportunités s'ouvre! Tous les changements sont difficiles au début mais ensemble nous continuerons à écrire notre histoire."