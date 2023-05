PSG: le sourire de Mbappé à une question sur le Real Madrid

S’il a levé le doute sur son avenir pour l’année prochaine, Kylian Mbappé (24 ans) a tout de même fait l’objet d’une question de la presse espagnole sur son rêve de jouer un jour pour le Real Madrid, dimanche.

Kylian Mbappé (24 ans) a clarifié son avenir à court terme, dimanche après avoir reçu son quatrième trophée consécutif de meilleur joueur de la Ligue 1. Il sera encore un joueur du PSG la saison prochaine. Malgré sa déclaration limpide, l’émission espagnole El Chiringuito a bondi sur la star française pour connaître l’état de son rêve de petit garçon de joueur un jour pour le Real Madrid. La question a fait sourire le champion du monde 2018.

"Ce qui se passe ailleurs ne me regarde pas"

"Je suis ici pour parler des Trophées, je ne vais rien dire de plus", a-t-il d’abord répondu en espagnol avant d’être invité à le faire en français par l’attachée de presse. "Je suis là pour parler du trophée, ce qui se passe ailleurs ne me regarde pas, a-t-il ajouté. J’ai dit que l’année prochaine je jouerai au PSG, j’ai encore un an de contrat, je vais honorer mon contrat."

Pugnace, le journaliste d’El Chiringuito a relancé Mbappé au moment où ce dernier quittait la zone mixte. "Et une dernière question: ‘oui ou non?’", l’a-t-il interrogé sur une potentielle venue au Real. Mbappé a répondu d’un nouveau large sourire.

S’il sera encore parisien en 2023-2024, Mbappé n’en a pas fini pour autant avec les interrogations sur sa situation contractuelle. La star parisienne dispose en effet d’une année supplémentaire en option dans son contrat à la discrétion du joueur. Une option qu’il a choisi de ne pas activer pour le moment, se laissant ainsi toutes les portes ouvertes pour son avenir la saison prochaine. Les spéculations l’accompagneront donc lors des prochains mois, ouvrant la perspective d’un nouveau feuilleton. Et des questions de la presse espagnole.