PSG: Luis Enrique évasif sur l'avenir de Mbappé et Neymar

Luis Enrique, nouvel entraîneur du PSG, a botté en touche lorsqu'il a été interrogé sur le futur de Kylian Mbappé et celui de Neymar à Paris.

Souriant tout au long de sa conférence de presse de présentation, Luis Enrique a fait preuve d'une très grande prudence au moment lorsqu'il a été interrogé sur Kylian Mbappé et Neymar. Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain a clairement fait savoir qu'il ne donnerait pas d'informations sur la gestion de l'avenir de l'attaquant français, ni sur ce qu'il a prévu pour Neymar qu'il connaît bien.

Sur Kylian Mbappé, loin de l'ultimatum lancé par son président, Luis Enrique a simplement reconnu "qu'il peut arriver plein de choses" et qu'il restait "ouvert" sur la construction de l'effectif. Mais pas question de dévoiler ce qu'il a pu échanger avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi à ce propos: "Sur ce sujet, je vais garder cela privé. C'est le secret professionnel. Je ne peux pas dévoiler ces confidences. Mais on va essayer de faire le meilleur effectif possible".

Il n'a pas encore parlé à Mbappé et Neymar

Avant cette conférence de presse, l'ancien sélectionneur espagnol a révélé qu'il n'avait parlé qu'avec Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Nuno Mendes en ce qui concerne les joueurs, car ce sont les seuls déjà présents au centre d'entraînement. Il n'y a donc pas encore eu de discussion avec Kylian Mbappé, ni avec Neymar.

Concernant l'avenir du numéro 10 brésilien, qu'il a dirigé au FC Barcelone, Luis Enrique a affiché la même prudence: "J'aime arriver dans les lieux, ne rien imposer. Bien sûr, je vais prendre des décisions. Mais j'aimerais que ce soit des décisions prises dans le consensus".