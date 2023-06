Mercato: changement de plan autour de l'avenir de Neymar au PSG ?

Un temps poussé vers la sortie par les dirigeants du PSG, Neymar (31 ans) ne serait finalement plus en instance de départ, selon L'Equipe, en raison du flou autour de la situation de Kylian Mbappé et la fin de l'aventure de Lionel Messi.

Le PSG n'est pas prêt à perdre la totalité de sa "MNM". Le départ de Lionel Messi (36 ans), libre pour l'Inter Miami, et la situation très floue autour de Kylian Mbappé (24 ans) feraient freiner les dirigeants parisiens sur le cas du dernier membre du trio, Neymar (31 ans). Non seulement le Brésilien pourrait rester mais il pourrait aussi voir son influence renforcée, selon L'Equipe. Ce qui serait un virage radical au sujet de l'ancien joueur du Barça.

Le club n'aurait pas signifié à Neymar sa volonté de s'en séparer

Selon les informations de RMC Sport en mai dernier, le joueur sous contrat jusqu'en 2027 (à partir du 1er juillet) était ouvert à un départ de la capitale française après une nouvelle saison gâchée par une blessure à la cheville en février. Longtemps réfractaire à cette issue, le milieu offensif s'était cette fois montré à l'écoute d'un potentiel changement d'air. A cet effet, plusieurs intermédiaires s'étaient alors mis à la recherche d'un nouveau point de chute. Son nom a depuis circulé en Premier League (Chelsea, Manchester United), au Barça (où Xavi n'en veut pas) et même en Arabie saoudite (une destination qui n'intéresserait pas le joueur).

La visite de fans en colère devant son domicile ou le départ de son ami Lionel Messi avaient participé à faire évoluer sa réflexion vers un départ. Un peu plus d'un mois et demi plus tard, les choses auraient pourtant changé. La raison? La décision de Kylian Mbappé de ne pas lever l'option pour une année supplémentaire dans son contrat. Opposés à un départ libre de leur star à l'été 2024, les dirigeants parisiens envisagent un transfert du champion du monde 2018 s'il ne change pas d'avis. En cas de départ de l'international français, celui de Neymar deviendrait inconcevable.

L'ancien joueur de Santos resterait et pourrait même reprendre du poids au sein de l'effectif. Selon L'Equipe, personne n'a d'ailleurs signifié au joueur la volonté de se séparer de ses services dans les prochains mois. Sa situation en serait au stade du statu quo en fonction des évènements de l'été. L'arrivée attendue de Luis Enrique comme entraîneur séduirait Neymar, qui conserve un bon souvenir de leur collaboration au FC Barcelone (2014-2017). Son cas dépendra aussi du recrutement parisien.

Depuis son opération à une cheville en février, Neymar met régulièrement en scène sa rééducation. Il pourrait reprendre l'entraînement collectif mi-juillet avant de participer à la nouvelle tournée au Japon (22 juillet-2 août). Et de se projet sur la saison prochaine avec Paris?