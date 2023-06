PSG: "Depuis 2015, ce ne sont que des échecs", Riolo sceptique sur le choix de Luis Enrique

Daniel Riolo a réagi à l’arrivée attendue de Luis Enrique au PSG, lundi soir dans l’After sur RMC. Et il s’est montré assez réservé concernant l’entraîneur espagnol de 53 ans, passé par le Barça, l’AS Rome ou encore la Roja.

Le PSG a trouvé son nouvel entraîneur. Après avoir exploré plusieurs pistes et refermé les discussions avec Julian Nagelsmann, le club de la capitale a jeté son dévolu sur Luis Enrique. Le coach de 53 ans, sans poste depuis son départ de la sélection espagnole en fin d’année dernière, devrait prochainement s’installer sur le banc parisien. Un choix qui ne convainc pas totalement Daniel Riolo, comme il l’a expliqué lundi soir dans l’After sur RMC.

>> Les infos mercato EN DIRECT

"Pour moi, Luis Enrique, c’est un entraîneur qui, en termes de jeu et de ce qu’il pense faire sur le terrain, c’est très fort. Mais dans les faits, ce n’est pas suivi, a-t-il développé. Depuis 2015 (il avait gagné la Ligue des champions avec le Barça, ndlr), où il avait une équipe qui pouvait tourner toute seule, ce ne sont que des échecs. C’est juste factuel. Je ne dis pas qu’il va réussir ou pas, on verra. Je suis beaucoup plus confiant là que quand Galtier est arrivé. Pour Galtier, j’avais mis ma maison que ce serait un échec, ça l’a été. Luis Enrique, je ne permettrai pas de dire ça. C’est un entraîneur d’une toute autre envergure. J’attendrai…"

"Le meilleur choix? Je ne le pense pas"

"Avec les débats qu’il va y avoir sur la relation Neymar-Luis Enrique et le fait qu’il n’ait eu que des échecs après 2015 avec le Barça et l’Espagne, avec une équipe qui joue super bien mais qui finit toujours par perdre, ça me pose un peu un problème, a poursuivi Daniel Riolo. On verra bien. En plus, il est un peu dur dans sa communication. Ce n’est pas un mec très souple, qui sourit beaucoup. Je pense que le PSG avait aussi besoin d’un sourire et d’un peu de bonne humeur. Encore une fois, c’est un très bon entraîneur. Mais dire que c’est le meilleur choix, je ne le pense pas."

Alors que Neymar était un candidat au départ, la nomination de Luis Enrique, avec qui il a triomphé à Barcelone, pourrait offrir une nouvelle chance au n°10 brésilien. Une perspective qui n’enchante pas vraiment Daniel Riolo: "Il va falloir anticiper les débats pour savoir si Luis Enrique va être capable de relancer Neymar, si le PSG ne le sort pas. Et forcément, vu que Neymar va être content quand il va revenir de sa blessure, il va être bon dans les premiers mois, comme d’habitude. Après on se donnera rendez-vous en février et finalement, on n’aura pas avancé, on n’en sera toujours au même stade. Moi, j’aurais aimé une page blanche. Je pense qu’on va perdre du temps avec l’idée que Luis Enrique est l’entraîneur qui voudra Verratti au milieu et Neymar devant parce que ça semble correspondre à son fantasme de jeu. Faudra-t-il que lui aussi mette du temps à s’apercevoir que ces joueurs-là ne sont pas ce qu’on pense ce qu’ils sont?"