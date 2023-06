PSG: pourquoi l’arrivée de Luis Enrique ne serait pas une bonne nouvelle pour Fabian Ruiz

La probable nomination de Luis Enrique comme entraîneur du PSG pourrait ne pas faire les affaires de Fabian Ruiz, milieu parisien qui se serait accroché avec l’ancien sélectionneur de l’Espagne lors du dernier Euro. Il avait été ensuit snobé.

La crainte d’une nouvelle année galère pour Fabian Ruiz (27 ans)? A la sortie d’une première saison très mitigée au PSG (37 matchs, 3 buts), le milieu espagnol pourrait voir débarquer Luis Enrique sur le banc parisien, un entraîneur avec qui les relations sont un peu fraîches. L’histoire entre les deux hommes se serait en effet dégradée lors du dernier Euro 2021. Lancé en sélection en 2019 par Robert Moreno (qui assurait alors l’intérim en l’absence de Luis Enrique, au chevet de sa fille malade), Ruiz avait bien été retenu pour l’Euro 2021 par Luis Enrique, malgré un temps de jeu en nette chute après le retour aux affaires du sélectionneur en 2020.

"On ne s'est pas battu"

Fabian Ruiz était entré en jeu en poules (deux matchs), puis lors du huitième de finale face à la Croatie (5-3, a.p.) avant de totalement disparaitre des radars. Un journaliste d’As, Joaquin Maroto, avait assuré que les deux hommes s’étaient accrochés et même bagarrés lors de cette rencontre sur fond de problèmes de positionnement. Une version démentie par l’entourage de l’ancien Napolitain. Une chose est sûre: Fabian Ruiz n’a plus jamais joué sous les ordres de Luis Enrique en sélection après la rencontre malgré une grosse saison 2021-2022 avec Naples.

Le natif de Los Palacios y Villafranca (Andalousie) a notamment manqué la dernière Coupe du monde au Qatar, achevée en huitièmes de finale. Luis Enrique a, lui, été démis de ses fonctions et Fabian Ruiz a retrouvé le maillot de la Roja dès le mois de mars dernier sous les ordres du nouveau sélectionneur espagnol Luis De La Fuente. Il vient même de remporter la Ligue des nations.

Alors, la nomination de Luis Enrique au PSG pourrait raviver quelques mauvais souvenirs. Mais ce n’est le cas, comme il l’a assuré la semaine dernière dans une interview à Relevo.

"Il ne s’est rien passé, a-t-il assuré. Tout le monde disait qu'on s'était battu, mais non. Jusqu'à ce jour, tout allait bien, nous n'avions aucun problème. Après l'Euro, il a pris la décision de prendre d'autres joueurs et je l'ai accepté. J'essayais de bien faire les choses dans mon club pour pouvoir revenir et aujourd'hui je suis très content d'être là, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu."