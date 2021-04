PSG: comment Pochettino a reboosté Mbappé

Le PSG affronte Manchester City mercredi soir en demi-finale aller de Ligue des champions (21 heures). L’attaque parisienne reposera notamment sur Kylian Mbappé, qui a beaucoup évolué depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino.

Auteur d’un nouveau doublé samedi après-midi contre Metz (3-1), Kylian Mbappé enchaîne les excellentes prestations. Et l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, en janvier dernier, n'est pas étrangère à sa grande forme.

Un travail physique

Depuis son arrivée à Paris, le coach argentin a fait travailler ses hommes physiquement. Sur ses premières semaines au PSG, il n'avait qu'un match par semaine, le week-end, et a pu utiliser du temps pour faire travailler des joueurs, comme Kylian Mbappe qui en avait besoin. "On a l'impression d'avoir enchainé deux saisons", avait déclaré l’attaquant français en octobre dernier. Car avec la finale du Final 8 le 28 août et la reprise de la Ligue 1 en suivant, les Parisiens n’avaient pas eu de répit.

Des armes supplémentaires sur le placement

Il ne s’en est jamais caché: Kylian Mbappé aime jouer dans l'axe. Et Mauricio Pochettino lui a apporté des armes supplémentaires, notamment dans le placement pour l'aider à être plus efficace à ce poste-là.

Des échanges permanents

L’Argentin écoute aussi beaucoup son attaquant, surtout dans la gestion de son temps de jeu. Kylian Mbappé joue beaucoup, mais il gère aussi mieux ses matchs physiquement. Les deux hommes échangent souvent sur le sujet et Mauricio Pochettino fait toujours confiance à l’international, à condition, bien entendu, que ce soit suivi par le staff médical qui a des données sur l'état de santé des joueurs et qui peut alerter le staff technique.

Lundi, le club parisien a donné des nouvelles rassurantes de Kylian Mbappé. Samedi, il était sorti en fin de match face à Metz, après avoir reçu une béquille. Il n’a pas participé à l’ensemble de la séance d’entrainement de lundi, mais est en revanche attendu mardi. Tant mieux pour le PSG car Mauricio Pochettino compte sur lui pour la réception de Manchester City ce mercredi (21h) en demi-finale aller de la Ligue des champions.