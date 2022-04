PSG: Mbappé, les signes qui relancent l’espoir d’une prolongation

Kylian Mbappé a relancé les discussions sur son avenir en ouvrant la porte à une prolongation avec le PSG, dimanche. L’attaquant estime même avoir donné suffisamment "d’informations" pour comprendre son futur choix. En voici quelques-unes qui pourraient accréditer l’idée d’un nouveau contrat.

La tête seulement au PSG cette saison

Rien ne fait vaciller Kylian Mbappé cette saison. Ni son tir au but manqué à l’Euro, ni les discussions incessantes sur son avenir, ni les engagements forts qu’il prend. Parmi ceux-ci, l’attaquant a toujours affiché sa volonté de disputer la saison en étant concentré à 100% sur le PSG. Ses chiffres le confirment: Mbappé est énorme et porte l’équipe (28 buts, 17 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues). Il est même le seul joueur à être sorti grandi du huitième de finale face au Real Madrid grâce à ses deux buts.

Il aimerait battre le record de buts du club

Kylian Mbappé a atteint la barre des 160 buts avec le PSG, dimanche soir quelques semaines après avoir pris la deuxième place du classement des meilleurs buteurs du club devant Zlatan Ibrahimovic (156). L’international français avait d’ailleurs laissé entendre qu’il se verrait bien aller chercher le record d’Edinson Cavani (200). Même s’il est une machine, celui-ci sera impossible à atteindre sur les huit matchs restants à Paris cette saison. Il faudra donc prolonger l’aventure pour tenter de dépasser l’Uruguayen. "Il reste Edi, avait-il confié après son match contre Saint-Etienne en février. On va voir comment ça va se passer. Mais bien sûr qu'être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus donc on va voir ce qu'il va se passer."

Très impliqué auprès des autres équipes du club

En plein cœur de la tempête avec les supporters suite à l’élimination en Ligue des champions, Kylian Mbappé a affiché à plusieurs reprises son attachement au club en assistant aux rencontres des autres sections. Il a ainsi soutenu l’équipe de handball face à Nantes au stade Pierre-de-Coubertin après le match mouvementé face à Bordeaux, le 13 mars dernier. Il a aussi encouragé les joueuses de l’équipe féminine lors de leur quart de finale retour de la Ligue des champions face au Bayern Munich (2-2) la semaine dernière.

Pas insensible à la reconnaissance au Parc des Princes

Ses performances stratosphériques en font le seul joueur épargné par les sifflets du Parc des Princes depuis le fiasco face au Real. L’attaquant aurait peu goûté au traitement plus vindicatif à l’égard de ses équipiers mais il n'est pas insensible à ses marques d’amour du public du club de la ville où il est né. "Je suis très content d'avoir toute cette affection de la part des gens, a-t-il reconnu après la victoire face à Lorient. Comme un gosse, je suis content. Tout un stade qui crie ton nom… et pas n'importe lequel, c'est le Parc des Princes!"

Le gros enjeu de la Coupe du monde 2022

La programmation de la Coupe du monde au Qatar en hiver 2022 peut aussi impacter l’avenir du joueur. Pour une question d’image tout d’abord puisque l’émirat souhaite probablement avoir le Français comme de tête de gondole de la compétition, comme un joueur appartenant à son club, le PSG. Pour une question de timing ensuite puisque le Mondial aura lieu exceptionnellement, en plein cœur de la nouvelle saison. Un départ au Real Madrid laisserait un faible temps d’adaptation à l’attaquant français sous ses nouvelles couleurs et pourrait avoir des répercussions sur les Bleus. Même si rien ne semble avoir de prise sur l’efficacité de Mbappé.

Il aime jouer avec Messi et Neymar

Kylian Mbappé s’est aussi exprimé en espagnol dimanche après ses propos sur son avenir. Il a rappelé que rien n’était réglé sur son futur, tout en confiant sa grande joie d’évoluer avec Neymar et Lionel Messi. Malgré les sifflets du public, ses deux stars pourraient ne pas quitter Paris l’année prochaine et l’idée de jouer à leurs côtés une saison de plus n’est pas pour déplaire à l’attaquant français. "J’ai toujours dit que je n’avais jamais pensé que je pourrais jouer avec Messi mais aujourd’hui, c’est le cas, je joue avec lui. Et je suis très content. J’apprends beaucoup avec lui. C’est un joueur unique, une légende qui va rester dans l’histoire du football. C’est un plaisir pour moi. (…) J'ai beaucoup de plaisir à jouer avec lui et on verra après."