PSG: Verratti a parlé avec Mbappé et "espère" qu'il restera

Ravi du mercato du Paris Saint-Germain, Marco Verratti souhaite continuer à "jouer avec les meilleurs" joueurs cette saison. Cela impliquerait que son ami Kylian Mbappé, avec qui il "a parlé", reste au club, ce qui est loin d'être garanti.

À son retour à l’entrainement avec le Paris Saint-Germain à la mi-août, un mois après avoir été sacré champion d’Europe avec l’Italie cet été, Marco Verratti a retrouvé un effectif changé, avec des nouvelles recrues, dont son coéquipier en sélection Gianluigi Donnarumma, et un certain Lionel Messi. Pour La Gazzetta dello Sport, il est revenu sur ces changements dans l’équipe et n’a pas pu échapper à une question sur Kylian Mbappé, annoncé sur le départ au Real Madrid, avec qui il dit avoir eu une conversation sur son avenir.

"Nous sommes très amis même en dehors du terrain, a déclaré Verratti au sujet de l’attaquant français. On s'est parlé, mais ça reste entre nous." Il aussi réfuté le parallèle avec ses envies personnelles de départ en 2017, avant sa prolongation, quand il était courtisé par le FC Barcelone. "Mon cas était différent, a-t-il assuré. Je voulais changer parce que je ne comprenais pas certaines choses. J'ai parlé au club et j'ai décidé de rester sans que personne ne m'y oblige, contrairement à ce qu’on dit parfois. […] Je veux jouer avec les meilleurs, alors j'espère qu’il restera."

"Parmi les 3-4 favoris" pour la C1

Le milieu de terrain nourrit beaucoup d’ambitions avec cette mouture du PSG 2020-2021. "Nous sommes une équipe complète, parmi les 3-4 favoris de la Ligue des Champions, avec City et le Bayern, pronostique-t-il. Le mercato était incroyable. Pas seulement pour Messi: (Achraf) Hakimi est très fort, comme Donnarumma. Il y a des champions très expérimentés comme (Georginion) Wijnaldum et Sergio Ramos. Nous ne pouvons pas manquer une telle opportunité. Ça n'arrive pas souvent de jouer dans une équipe aussi forte."

Verratti a également encensé Messi, alors qu’il ne l’a pour l’instant côtoyé qu’à l’entrainement, puisque les débuts en match de l’Argentin sont attendus pour ce dimanche face à Reims. "L'avoir ici est incroyable, a abondé l’Italien. Je n'y ai pas cru jusqu'à ce que je l'aie vu. On se connaissait déjà. Peut-être qu'il ne parle pas beaucoup, mais il a une grande personnalité et ça se sent sur le terrain. C'est un leader, un champion aussi aimé de ceux qui ne supportent pas le Barça ou le PSG. Pour moi, il est le meilleur de l'histoire."